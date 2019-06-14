Победителей Кубка России по аквабайку и международных соревнований по гидрофлаю определили в Тверской области

В Тверской области 22 июня определили победителей Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Соревнования проходили с 20 июня на площадке event-отеля «Конаково Ривер Клаб». За призовые места боролись лидеры мирового рейтинга – более 50 спортсменов из разных федеральных округов страны.

«Большая честь для региона принимать Кубок России по аквабайку. С каждым годом все выше становится уровень организации и проведения соревнований. В 2019-м представлены очень сильные команды, обеспечена высокая конкуренция. Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт – образ жизни большинства россиян», - прокомментировал Губернатор Игорь Руденя представителям СМИ итоги соревнований.

Глава региона также отметил, что для повышения комфорта гостей региона, повышения туристической привлекательности территорий Верхневолжья ведется модернизация дорожной инфраструктуры в регионе, в том числе ремонт подъезда к городу Конаково.

«В Тверской области очень внимательно относятся к проведению спортивных состязаний. Руководство области идет нам навстречу, и в итоге получается хороший продукт»,- отметил главный организатор Кубка, тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов.

«Очень серьезные и сильные программы представили сегодня наши спортсмены. Приятно, что на тверской земле проходят такие значимые соревнования, принять которые будет за честь любому средиземноморскому курорту», - сказал председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Соревнования в рамках Кубка прошли в нескольких дисциплинах: «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов), «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «фристайл» (демонстрация трюков). Кроме того, на воду вышли юниоры, которые боролись за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку. В состязаниях участвовали два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья.

В итоге в «слаломе» лучшими стали Эдуард Саркисян (Skidivision) из Москвы, Дмитрий Клименко (Runabout) из Реутова, среди юниоров – Степан Малов из Углича. В кольцевых гонках – Эдуард Саркисян, Александр Кабатов(Runabout) из Санкт-Петербурга.

Лидерами во «фристайле», который стал самой зрелищной частью соревнований, судьи назвали Арсения Матанцева (Ленинградская область), Алексея Кривошина (Санкт-Петербург) и Сергея Чемезова (Ленинградская область). Кубок и золотую медаль победителю, Арсению Матанцеву, вручил Губернатор Игорь Руденя.

Тверскую область на соревнованиях представил Николай Архипов, который вошел в число призеров в категории Skidivision в кольцевых гонках

На акватории Верхней Волги также состоялись официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). На данный момент это единственные состязания в мире в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). Победа в этой дисциплине досталась Даниилу Кондрушину из Москвы.

Верхневолжье ежегодно является местом проведения крупных соревнований по водно-моторному спорту. С 29 мая по 2 июня 2019 года в Конаково на берегу Волги во второй раз прошел международный фестиваль водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest». Участие в нём приняли спортсмены из 19 стран мира – России, США, Канады, Мексики, Великобритании, Японии, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, Новой Зеландии, Финляндии и других.

На соревнованиях установлен новый рекорд России – на воду выведены 47 единиц техники и осуществлен единовременный взлёт на гидрофлае.

Пресс-служба Правительства Тверской области