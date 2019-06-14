В Тверской области завершилась экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

22 июня, в День памяти и скорби, в Тверской области прошла церемония закрытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». За две недели напряженной работы поисковики подняли останки более 260 красноармейцев, найдено 18 и прочитано 9 медальонов. Вахта Памяти организована Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Правительством Тверской области при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

«Высокий статус этого мероприятия свидетельствует о том, что память о Великой Отечественной войне, признательность поколению победителей за их беспримерный подвиг является мощным объединяющим началом для жителей разных регионов и государств. Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», – отмечено в приветствии от имени Губернатора Игоря Рудени, направленном участникам церемонии закрытия экспедиции.

«Символично, что самая масштабная экспедиция, где собрались поисковики со всей страны, проходит в непосредственной близости от будущего Ржевского мемориала Советскому солдату. Этот мемориал станет воплощением массового героизма советских воинов-освободителей, который так ярко был проявлен в боях подо Ржевом», - считает председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартовала в Ржевском районе 8 июня. Поисковые работы проходили на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси.

В 2019 году за время экспедиции «Ржев. Калининский фронт» найдены останки 269 красноармейцев и 18 медальонов. 9 из них уже удалось прочитать и установить имена бойцов, эта работа продолжается. Благодаря работе волонтеров уже удалось найти родственников двух военнослужащих.

В ходе экспедиции отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

Всего за четыре года работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области в ней приняли участие 2240 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1330 павших красноармейцев. Установлены имена 91 защитника Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

С 2019 года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть в мае 2020 года, к 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам экскурсии о Ржевской битве, которую глава региона провел 18 мая в московском Музее Победы.

В настоящее время скульптор Андрей Коробцов работает над созданием 25-метровой фигуры советского солдата для Ржевского мемориала.

В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей территории. У мемориального комплекса будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево.

В Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланировано масштабное благоустройство – ремонт дорог, придомовых территорий, зон отдыха. В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

На установку Ржевского мемориала собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области