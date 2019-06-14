В спортивном календаре Тверской области – соревнования по триатлону, гребле, парусному и другим видам спорта

На этой неделе Верхневолжье станет площадкой для проведения нескольких спортивных соревнований областного и российского уровня. Задачу обеспечивать интересный календарь спортивных и культурных событий поставлена перед профильными комитетами Губернатором Игорем Руденей. По мнению главы области, это не только позволяет жителям Верхневолжья интересно и качественно проводить свой досуг, но и привлекает гостей из соседних регионов.

Одним из таких событий стал Кубок России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк», который проходил с 20 по 23 в Конаковском районе. За призовые места боролись лидеры мирового рейтинга – более 50 спортсменов из разных федеральных округов страны.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт – образ жизни большинства россиян», – отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам соревнований.

В спортивном графике региона с 26 июня по 1 июля – Всероссийские соревнования по русским шашкам «Звезды Верхневолжья», в которых примут участие юноши и девушки разных возрастных категорий.

27 июня в Тверской области стартуют Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кросс-спринту, кросс-лонгу и кросс-эстафете. Состязания пройдут на нескольких площадках: на базе тверской школы №7, в Дмитрово-Черкассах и Большом Гришкино.

С 27 по 29 июня состоятся областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» среди юношей и девушек. Жителей и гостей города приглашают поболеть за спортсменов: состязания пройдут на акватории Волги в Твери с финишем у СШОР по видам гребли.

Начало соревнований 27-28 июня – в 16:00, 29 июня – в 10:00.

28 июня в Конаковском районе будет дан старт областным соревнованиям по плаванию на открытой воде «SWIMSTARZAVIDOVO», 29 июня – по триатлону «IRONSTARZAVIDOVO». 29 и 30 июня Тверь принимает участников Чемпионата области по парусному спорту.

В выходные дни также запланирован 2 этап Чемпионата области по трофи-рейдам в Лихославльском районе. А также Кубок области по рыболовному спорту в деревне Мухино-Городище Калининского района.

Среди спортивных событий этой недели – областные соревнования по настольному теннису «ТОП-8» среди юношей и девушек. Они пройдут 29 июня в ФОКе С. Ахмерова в Твери.

В Тверской области развитию спорта уделяется приоритетное внимание. 13 июня Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе.

Подписание документа дает старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».

Также в Верхневолжье принята Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года. Одно из основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах. А также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Предусмотрено укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах.

В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 42,45%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.

Для решения этих задач продолжена практика проведения в регионе массовых спортивных мероприятий, соревнований всероссийского и международного уровня.

Пресс-служба Правительства Тверской области