Встреча губернатора Игоря Рудени с послом Кыргызской Республики в РФ отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»





Обсуждение губернатором Игорем Руденей и Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в РФ Аликбеком Джекшенкуловым вопросов в сфере сохранения памяти уроженцев республики, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом, вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, встреча состоялась 20 июня в Правительстве Тверской области. Одной из центральных тем стало развитие партнерства, направленного на сохранение памяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Свыше 360 тысяч граждан Киргизской ССР приняли участие в войне, более 100 тысяч остались на полях сражений. Жители Республики воевали и под Ржевом.

«Сегодня в стране, нашем регионе на первый план выходит подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас под Ржевом создается монумент Советскому солдату, этот проект одобрен Президентом России Владимиром Путиным. Готовы рассмотреть предложения по увековечиванию памяти ваших соотечественников, которые героически погибли на ржевской земле», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в музее у мемориала Ржевскому солдату, который станет филиалом московского Музея Победы, предполагается сделать павильоны для медиапроектов – демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Аликбек Джекшенкулов подчеркнул: это важный патриотический проект, ведь Россию и Кыргызскую Республику объединяют общие предки и общая Победа. Стороны обсудили возможность создания под Ржевом памятника Советским воинам-кыргызстанцам, принимавшим участие в боевых действиях в Ржевском районе.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые решения, инициативы, заявления и поручения глав субъектов РФ.