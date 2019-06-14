В Тверской области отметят 117-летие со дня рождения земляка, великого русского тенора Сергея Лемешева



6 июля в деревне Князево Калининского района пройдет традиционный музыкальный праздник «Вижу чудное приволье», посвященный 117-й годовщине со дня рождения великого русского тенора Сергея Лемешева.

Музыкальный праздник «Вижу чудное приволье» проводится уже в 32-й раз. С каждым годом он собирает все больше почитателей творчества великого певца.

Губернатор Игорь Руденя считает, что фестиваль не только дарит участникам и зрителям незабываемые впечатления, но и служит сохранению традиций отечественной культуры и укреплению в обществе духовно-нравственных ценностей.

В программе – экскурсии в музее С.Я. Лемешева, служба в часовне иконы Божьей Матери Смоленской с участием ансамбля солистов Губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической филармонии, выступления творческих коллективов, молодых дарований тверского края. Будет организована работа детских интерактивных площадок, ярмарка мастеров народных ремесел.

На открытой сцене выступят артисты Тверской академической филармонии, солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь звучат настоящие шедевры русской и зарубежной оперной классики, которые до сих пор являются предметом восхищения истинных ценителей музыки: оперные арии и дуэты, которые вошли в историю музыкального искусства, знаменитые неаполитанские песни, романсы из репертуара С. Я. Лемешева. Зрителям покажут документальные фильмы, посвященные жизни и творчеству певца.

Сергей Лемешев родился и делал свои первые шаги к мировой оперной славе в живописных краях деревни Князево тверского края. С 1931 года работал в Большом театре в Москве, на сцене которого создал незабываемые образы оперных героев – Ленского, Ромео, Германа, графа Альмавивы, Герцога, Вертера. Во время Великой Отечественной войны Сергей Лемешев выступал с фронтовыми бригадами.



Пресс-служба Правительства Тверской области