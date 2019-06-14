Горсти земли с воинских захоронений Тверской области разместят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил РФ

22 июня во всех муниципальных образованиях Тверской области прошёл региональный этап Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». В Верхневолжье в ходе торжественных митингов землю с воинских захоронений поместили в специальные контейнеры, «солдатские кисеты». Всего в регионе их собрано 637. В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Центральной площадкой акции в Тверской области стал город воинской славы Ржев, где на мемориальном кладбище советских воинов в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония захоронения останков более 1500 погибших воинов, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ на территории Верхневолжья за последние два года. В том числе земле преданы останки 269 советских солдат и офицеров, найденные участниками Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая прошла в Тверской области с 8 по 22 июня.

«Здесь, у города Ржева, носящего почетное звание города воинской славы, более четырнадцати месяцев продолжались сражения, которые имели стратегическое значение для обороны Москвы и победы под Сталинградом. Прошло более семи с половиной десятилетий, но ржевская земля все еще хранит останки многих тысяч бойцов Красной Армии, которым не суждено было вернуться домой, обнять родных, вырастить детей. Каждый найденный герой, каждое восстановленное имя – это частица нашей памяти, это возможность для родных павшего воина поклониться дорогой могиле», - отмечено в приветственном адресе от имени Губернатора Игоря Рудени, направленном участникам церемонии захоронения останков погибших воинов.

Всего за четыре года проведения в Верхневолжье экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты останки 1330 красноармейцев, установлены имена 91 защитников Отечества.

Поисковые работы в 2019 году проходили на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси.

В ходе экспедиции отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже. Также обнаружено 18 медальонов, 9 из них прочитаны.

Организаторы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» – Правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество (РВИО). Вахта Памяти проходит при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

С 2019 года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

В День памяти и скорби в Тверской области проходят патриотические мероприятия. Одним из центральных стала традиционная акция «Свеча Памяти». В час, когда 78 лет назад началась Великая Отечественная война, жители региона почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу Родины. В Твери мероприятие прошло у Обелиска Победы, в нем приняли участие ветераны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители патриотических объединений, молодежь, жители Твери. В рамках акции из лампад составлено слово «Память».

22 июня в селе Юрьево-Девичье Конаковского района Тверской области прошла торжественная церемония предания земле останков летчика МИГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в небе над конаковской землей в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейца были найдены в ходе поисковых работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области