Владимир Данилов: «Расширение поддержки поколения победителей – еще одно знаковое решение губернатора Игоря Рудени»

Заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания Тверской области Владимир Данилов отметил, что Правительство Тверской области и губернатор Игорь Руденя в преддверии 75-летия Великой Победы проводят огромную работу по поддержке ветеранов, детей войны, организации юбилейных праздничных мероприятий.

«Расширение поддержки поколения победителей – еще одно знаковое решение губернатора Игоря Рудени, принятое в продолжение системной работы с ветеранами, их семьями», – считает Владимир Данилов.

По словам депутата, глава региона принял верное решение включить в сферу дополнительной заботы государства вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла

«Эти люди внесли свой весомый вклад в достижение Великой Победы. Безусловно, они заслуживают нашего безграничного уважения, их необходимо поддерживать», – сказал Владимир Данилов.

Напомним, 19 июня на заседании Тверского областного организационного комитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсуждалась подготовка к празднованию на территории региона 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из ключевых тем заседания стала социальная поддержка ветеранов.

«Тверская область, в прошлом Калининская, серьёзнейший плацдарм, где были одержаны первые победы нашей армии. Проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - важная и почётная задача для тверского региона. Мы должны со всей ответственностью подготовиться к этой дате. В числе главных задач не только ремонты объектов, торжественные мероприятия, но и внимательное и береженое отношение к нашим ветеранам, а также приравненным к ним категориям граждан», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

На заседании оргкомитета «Победа» принято решение о расширении категорий получателей единовременной денежной выплаты к Дню Победы в 2020 году. Ранее она предоставлялась инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны, жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со следующего года предполагается включить в перечень вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Планируется, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат 15 750 человек.