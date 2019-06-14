Тверская область получит более 239 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда





21 июня Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Тверской области на получение финансовой поддержки на реализацию в 2019-2020 годах программы переселения граждан из аварийного жилья. Это коснется жилищного фонда, который был признан аварийным до 1 января 2017 года.

Тверской регион получит 239,21 млн рублей из средств государственной корпорации. Областное софинансирование составит более 59 млн рублей. Деньги будут направлены на переселение 411 человек из 190 аварийных жилых помещений, расположенных на территории пяти муниципальных образований.

В начале июня на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, обсуждалось увеличение финансирования программы переселения из аварийного жилья на 2019-2021 годы. По мнению Игоря Рудени, реализация программы является важным вкладом в решение задач, поставленных в национальных проектах — это повышение качества жизни людей, улучшение жилищных условий семей, увеличение объёмов жилищного строительства, формирование современной городской среды.

Всего на реализацию программы переселения в тверском регионе в 2019-2025годах будет направлено порядка 3,8 млрд рублей: свыше 3,3 млрд рублей из федерального, около 520 млн рублей из регионального бюджета. Всего за 7 лет планируется переселить более 4700 человек из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

В регионе разрабатываются типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.



Пресс-служба Правительства Тверской области

