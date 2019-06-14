Владимир Воробьев: «Инициатива Игоря Рудени о выплатах вдовам умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла справедлива»

Председатель попечительского совета марафона «Наша Победа» Владимир Воробьев считает крайне важным увеличивать поддержку поколения, на плечах которого наша страна вынесла вся тяготы Великой Отечественной войны.

«На заседании оргкомитета «Победа» принято решение расширить список тех, кто будет получать к Дню Победы единовременные денежные выплаты. К этой категории будут добавлены вдовы умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Инициатива губернатора Игоря Михайловича Рудени очень правильная и справедливая. Это поколение достойно дополнительной поддержки», – сказал Владиир Воробьев.

Он также напомнил, что Тверской областной благотворительный марафон «Наша Победа» продолжает свою работу, и каждый житель Верхневолжья, а также коллективы предприятий и организаций могут внести свою лепту в организацию адресной материальной помощи ветеранам.

Напомним, 19 июня на заседании Тверского областного организационного комитета «Победа», которое провёл губернатор Игорь Руденя, обсуждалась подготовка к празднованию на территории региона 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из ключевых тем заседания стала социальная поддержка ветеранов.

«Тверская область, в прошлом Калининская, серьёзнейший плацдарм, где были одержаны первые победы нашей армии. Проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - важная и почётная задача для тверского региона. Мы должны со всей ответственностью подготовиться к этой дате. В числе главных задач не только ремонты объектов, торжественные мероприятия, но и внимательное и береженое отношение к нашим ветеранам, а также приравненным к ним категориям граждан», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

На заседании оргкомитета «Победа» принято решение о расширении категорий получателей единовременной денежной выплаты к Дню Победы в 2020 году. Ранее она предоставлялась инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны, жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со следующего года предполагается включить в перечень вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Планируется, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат 15 750 человек.