В Тверской области предали земле останки летчика МИГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в небе над Конаково в годы Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби 22 июня в селе Юрьево-Девичье Конаковского района Тверской области прошла торжественная церемония предания земле останков летчика МИГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в небе над конаковской землей в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейца были найдены в ходе поисковых работ.

«Огромный труд поисковиков из Военно-спортивного союза «Звезда» помог восстановить это имя, найти родных офицера, погибшего в воздушном бою 1 июня 1942 года. Искренне благодарю всех участников поискового движения, ведущих работу на тверской земле. Сегодня здесь присутствуют воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы. Они будут хранить и передавать новым поколениям нашу память о миллионах героев великой войны, в числе которых Федор Иванович Скворцов», - говорится в приветственном адресе Губернатора Тверской области Игоря Рудени, который глава региона направил участникам церемонии.

Останки летчика обнаружены в ходе полевых поисковых работ Вахты Памяти-2019 в окрестностях деревни Глинники Конаковского района поисковым объединением «Военно-спортивный союз «Звезда». На церемонии перезахоронения и прощания присутствовали родственники Федора Ивановича Скворцова, а также поисковики, представители патриотических организаций, жители Конаковского района.

22 июня в Тверской области пройдет торжественное закрытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», объединившей более 550 поисковиков из Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. По последним данным, с начала работы лагеря поисковые отряды обнаружили свыше 260 советских солдат, которые числились пропавшими без вести или погибшими на фронте. Найдено 18 солдатских медальонов, 9 из них прочитано.

Частью события станет военно-патриотическая акция «Горсть Памяти», региональный этап которой сегодня проходит во всех муниципалитетах Тверской области. В ходе торжественных митингов землю с воинских захоронений помещают в специальные контейнеры – «солдатские кисеты». В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

В День памяти и скорби в Тверской области проходят патриотические мероприятия. Одним из центральных стала традиционная патриотическая акция «Свеча Памяти». В час, когда 78 лет назад началась Великая Отечественная война, участники акции почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу Родины.

В Твери мероприятие прошло у Обелиска Победы, в нем приняли участие ветераны, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители патриотических объединений, молодежь, жители Твери. В рамках акции из лампад составлено слово «Память».

В 11:30 от Обелиска Победы в Твери стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей военно-патриотических клубов города Твери.

Тверская область также присоединилась к всероссийской акции «Великое кино Великой страны». В кинотеатрах области покажут легендарный фильм «Белорусский вокзал». Кинопоказы пройдут на 19 площадках в 14 муниципальных образованиях региона – Твери, Торопце, Бежецке, Бологое, Калязине, Весьегонске, Нелидово, Вышнем Волочке, Пено, Фирово, Сонковском, Бельском, Максатихинском, Кимрский районах, а также ЗАТО Озёрный. Предполагается, что в мероприятиях примут участие более 1200 человек.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной – свыше 600 тысяч человек. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области.