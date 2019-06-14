В Тверской области назовут лучших спортсменов страны на Кубке России по аквабайку

В Тверской области 22 июня назовут победителей Кубка России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Соревнования проходят с 20 июня на площадке event-отеля «Конаково Ривер Клаб». За звание победителей борются лидеры мирового рейтинга – более 50 спортсменов из разных федеральных округов страны.

«Аквабайк – один из самых зрелищных видов водно-моторного спорта. Тверская область принимает топовые соревнования сезона по аквабайку несколько лет подряд. Такие события помогают жителям нашей страны больше узнать о Тверской области, нашей природе, богатой истории и традициях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Соревнования в рамках Кубка проходят в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В состязаниях участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Кроме того, на воду выходят юниоры, которые борются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.

Второй год подряд в рамках Кубка проходят официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). На данный момент это единственные международные соревнования в мире в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM), отмечает председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Верхневолжье традиционно является местом проведения крупных соревнований по водно-моторному спорту. С 29 мая по 2 июня в Конаково на берегу Волги во второй раз прошел международный фестиваль водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest». Участие в нём приняли спортсмены из 19 стран мира – России, США, Канады, Мексики, Великобритании, Японии, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, Новой Зеландии, Финляндии и других.

На соревнованиях установлен новый рекорд России – на воду выведены 47 единиц техники и осуществлен единовременный взлёт на гидрофлае.