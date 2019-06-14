Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии по случаю выпуска офицеров академии ВКО и тверских суворовцев

21 июня в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные выпуску офицеров-слушателей Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и воспитанников Тверского суворовского военного училища. С завершением учёбы выпускников поздравили заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Губернатор Игорь Руденя, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего ВКС РФ Юрий Грехов, председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Макушев, другие почетные гости.

«От лица Правительства Тверской области и всего региона желаю выпускникам успехов, мирного неба над головой, чтобы вы с честью и достоинством выполняли высокий долг защитников Родины», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

«Надеюсь, полученные знания выпускниками академии обеспечат гарантированную безопасность воздушно-космической обороны. Выпускникам – суворовцам хочу пожелать дальнейшего освоения военной науки», - отметил Юрий Борисов, который сам в 1974 году окончил Калининское суворовское училище.

Игорь Руденя вручил 9 выпускникам и слушателям академии Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Тверской области за отличные показатели в учебной деятельности. Также Благодарностями Губернатора Тверской области отмечены 6 суворовцев.

В 2019 году дипломы и аттестаты академии Воздушно-космической обороны были вручены 298 офицерам и курсантам, из них 16 – окончили вуз с медалью. Кроме того в этом году обучение в академии ВКО завершили 32 офицера иностранных государств.

Суворовское училище в этом году выпускает 65 воспитанников, 6 из них - с золотой медалью, 17 суворовцев были отмечены похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных предметов.

Тверское суворовское военное училище и Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова входят в число ведущих учреждений военного образования в России.

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Обучение осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой нет в России.

За более чем 60 лет своего существования академией было подготовлено более 16 тысяч высококвалифицированных офицеров, 25 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. С 1943 года учреждение выпустило свыше 15 тысяч воспитанников.

Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, семеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.

В феврале 2019 года в Твери, рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово, был заложен камень на месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища. Строительство нового комплекса будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. До 30 ноября 2019 года планируется завершить проектирование проекта. Окончание строительства первой очереди - 1 сентября 2020 года, второй очереди - 1 сентября 2021 года.

Решение о строительстве нового здания Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Руденя и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области