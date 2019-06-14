Фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны» будет проходить в Тверской области ежегодно

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов прокомментировал итоги заседания Тверского областного организационного комитета «Победа», которое 19 июня провел губернатор Игорь Руденя.

«Был рассмотрен большой перечень вопросов, связанных с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, это будет беспрецедентное по своему масштабу торжество. Приятно, что члены оргкомитета, наша общественность поддержали инициативу губернатора Игоря Рудени расширить категорию получателей выплат к Дню Победы, добавив в этот список перечень вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Полк наших ветеранов, к сожалению, тает. И очень важно, что государство усиливает поддержку всех лиц, кто причастен к Великой Победе», – отметил Александр Бутузов.

Напомним, 19 июня на заседании Тверского областного организационного комитета «Победа», которое провёл Губернатор Игорь Руденя, обсуждалась подготовка к празднованию на территории региона 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из ключевых тем заседания стала социальная поддержка ветеранов.

«Тверская область, в прошлом Калининская, серьёзнейший плацдарм, где были одержаны первые победы нашей армии. Проведение мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - важная и почётная задача для тверского региона. Мы должны со всей ответственностью подготовиться к этой дате. В числе главных задач не только ремонты объектов, торжественные мероприятия, но и внимательное и береженое отношение к нашим ветеранам, а также приравненным к ним категориям граждан», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

На заседании оргкомитета «Победа» принято решение о расширении категорий получателей единовременной денежной выплаты к Дню Победы в 2020 году. Ранее она предоставлялась инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников войны, жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Со следующего года предполагается включить в перечень вдов умерших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Планируется, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат 15 750 человек.