Более 2400 подростков Тверской области получили временную работу на летних каникулах

В Тверской области реализуются новые подходы к организации временного трудоустройства детей от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По состоянию на 20 июня полноправными тружениками Верхневольжья в период летних каникул уже стали более 2400 подростков. Всего с начала 2019 года подработку с помощью службы занятости нашли 2900 детей, из них первый трудовой опыт получили около 800 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. В организации внебюджетной сферы трудоустроены более 500 человек.

Развитие на территории Верхневолжья системы профориентации и занятости молодёжи, временного трудоустройства подростков в свободное от учёбы время, в том числе во внебюджетной сфере — задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Необходимо, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлеченной в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, сферы услуг на своей территории», - считает Игорь Руденя.

В течение учебного года центры занятости населения совместно с партнерами проделали значительную работу по организации занятости ребят. Была изучена возможность трудоустройства подростков на предприятиях и организациях, составлен банк вакансий. С начала года работодателями заявлено 5,4 тыс. вакансий, более 1 тыс. из которых - от организаций внебюджетной сферы.

На всей территории области проходят ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан, одна из них состоялась в Твери. Работодатели предложили более 200 вакансий по профессиям: агент и промоутер, курьер, уборщик территории, оператор ПК, подсобный рабочий и др.

Подробную информацию о возможности подработать в свободное от учебы время можно узнать в центрах занятости по месту жительства. При обращении в центр занятости населения необходимо заполнить заявление и предъявить паспорт или документ, его заменяющий.

Все адреса и контакты центров занятости населения, информация об организации временного трудоустройства подростков, банк вакансий 2019 года расположены на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области www.trudzan.tverreg.ru в разделе «Трудовое лето».

Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время предоставляется бесплатно.