Губернатор Игорь Руденя провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в РФ Аликбеком Джекшенкуловым

20 июня в Правительстве Тверской области состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбека Джекшенкулова.

Одной из центральных тем встречи стало развитие партнерства, направленного на сохранение памяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Свыше 360 тысяч граждан Киргизской ССР приняли участие в войне, более 100 тысяч остались на полях сражений. Жители Республики воевали и под Ржевом.

«Сегодня в стране, нашем регионе на первый план выходит подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас под Ржевом создается монумент Советскому солдату, этот проект одобрен Президентом России Владимиром Путиным. Готовы рассмотреть предложения по увековечиванию памяти ваших соотечественников, которые героически погибли на ржевской земле», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в музее у мемориала Ржевскому солдату, который станет филиалом московского Музея Победы, предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Аликбек Джекшенкулов подчеркнул: это важный патриотический проект, ведь Россию и Кыргызскую Республику объединяют общие предки и общая Победа.

Стороны обсудили возможность создания под Ржевом памятника Советским воинам-кыргызстанцам, принимавшим участие в боевых действиях в Ржевском районе.

Еще одной темой встречи стало развитие сотрудничества в экономике. Игорь Руденя перспективными направлениями назвал поставку в Кыргызскую Республику продукции деревообработки, торфа, который может использоваться, в том числе в сельском хозяйстве. Кроме того, обсуждалось взаимодействие в железнодорожной промышленности и туризме.

В 2018 объем экспорта товаров из Тверской области в Кыргызстан составил более 1,5 млн долларов США – это лакокрасочная продукция, изделия из стекла, пластмассы и металлов, древесины и др. По итогам 2018-го товарооборот Тверской области с Кыргызстаном вырос почти в 4 раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области