22 июня – День памяти и скорби



Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

В истории нашего Отечества есть рубеж, навсегда разделивший жизнь миллионов людей на «до» и «после». 78 лет назад началась Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная в истории страны. Этот день, когда трагедия вошла в каждую семью, навсегда стал Днем памяти и скорби для всех поколений жителей России.

Ценой огромных, нечеловеческих усилий наш народ защитил свободу и независимость Родины. Мы преклоняем головы перед подвигом всех, кто стоял насмерть под Ржевом и Калинином, Белым и Зубцовом, кто пал в боях на ржевско-вяземском направлении.

Сегодня на тверской земле ведется большая поисковая и патриотическая работа, создается Ржевский мемориал советскому солдату, для того чтобы память о героях Великой Отечественной войны всегда жила в наших сердцах, а слова «никто не забыт, и ничто не забыто» были незыблемым нравственным законом для всех поколений граждан России.

Желаю всем жителям Тверской области мира, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые жители

Конаковского района!

22 июня россияне отмечают одну из самых великих и горестных дат в истории нашей Родины - начало Великой Отечественной войны. Этот день стал точкой отсчета несчетным испытаниям советского народа на мужество, верность Отчизне и торжество справедливости, на веру в победу, которая была оплачена реками крови и слез, миллионами жизней и сломанных судеб, сожженными дотла городами и селами, разрушенной экономикой.

В этот день, так же как и в День Великой Победы, мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем дань памяти тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью российских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей.

Не забывать об этом никогда - наш святой долг, наш самый надежный вклад в то, чтобы ужасы войны никогда не повторились. Призываем вас в этот день с благодарностью и преклонением почтить память земляков, всех, кто на фронте и в тылу обеспечивал победоносный исход войны, спас нашу Родину и все человечество от угрозы фашистского порабощения.

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.