В Конаковском районе пройдет акция «Горсть памяти»

Акция «Горсть памяти» - это торжественно-траурное мероприятие, инициируемое Министерством обороны РФ. Акция состоится 22 июня в 12 часов по местному времени во всех субъектах Российской Федерации.

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в соответствии с решением Президента Российской Федерации и благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возводится Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. На прилегающей к нему территории будет размещена земля с мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С мест захоронений советских воинов возьмутся фрагменты земли, которые поместят в специальные контейнеры - «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов. Гильзы с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

В акции примут участие представители органов местного самоуправления Конаковского района, депутаты, активисты движений ЮНАРМИЯ и волонтеры Победы, ветераны, общественность.

СправКа. На территории Конаковского района 16 братских захоронений, которые расположены в городе Конаково, в Вахонинском, Городенском, Дмитровогорском, Старомелковском, Ручьевском, Селиховском, Козловском сельских поселениях, сельском поселении «Завидово», городских поселениях Козлово, Новозавидовский, Изоплит. Всего в братских могилах захоронен 2071 советский воин, погибший в боях с фашистами.