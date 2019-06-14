ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уделить особое внимание безопасности детей во время купания

Уважаемые жители и гости Конаковского района! В связи с установившейся на территории Тверской области, в том числе Конаковского района, жаркой погодой в регионе зафиксированы случаи гибели людей, в том числе детей. Всего с начала 2019 года на водных объектах Тверской области произошло 16 происшествий. Пострадали 20 человек, из них погибли 13, спасти удалось семерых. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель выше почти в два раза. За аналогичный период 2018 года произошло 8 происшествий, погибли 8 человек. В большинстве случаев причиной трагедии стало купание в необорудованных местах, в нетрезвом состоянии, а также отсутствие должного присмотра за детьми со стороны взрослых.

Чтобы избежать подобных трагических примеров, обращаясь к вам, прошу проявить осторожность и ответственность, соблюдать Правила безопасного поведения на воде:

1) купание разрешается в специально оборудованных местах (проведено обследование дна, на пляже дежурят спасатели, обозначена зона купания для детей и взрослых);

2) представляет опасность купание в нетрезвом состоянии, оставление без присмотра детей, ныряние в незнакомых местах;

3) особое внимание во время отдыха на берегу прошу уделять детям. Если ребенок плохо держится на воде или не умеет плавать, ему нельзя заходить в водоем одному. Напомните детям правила безопасного поведения на водном объекте.

Уважаемые земляки! Давайте будем предельно внимательны, бдительны, чтобы не допустить гибели людей на водных объектах Конаковского района.

О.В.Лобановский, глава Конаковского района.