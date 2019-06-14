ДЕНЬ ГОРОДА: КОНАКОВО С ЛЮБОВЬЮ

Массово, весело и дружно прошёл в субботу День города Конаково и Конаковского района

Летом большинство городов Российской Федерации отмечают свой праздник, и наш любимый город Конаково не стал исключением. Тем более что в прошлом году конаковцы остались без праздника в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу и особыми требованиями к мерам безопасности при проведении массовых мероприятий.

День города - ежегодный праздник, он приурочен к выходным дням и является самым массовым и большим по размаху подготовки. В этом году было принято решение отметить совместно День города Конаково и Конаковского района 15 июня (а не как обычно, в последнюю субботу июня). Связано это с тем, что в последние выходные июня в Конаковском районе на базе «Рэдиссон» проводятся два крупных спортивных соревнования: триатлон «IRONSTAR 1/8 Завидово 2019» и соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE Завидово 2019.

День города и района в этом году получился массовый и проходил на разных площадках: на центральной площади, на стадионе «Колизей», на спортивной площади набережной реки Волги, там же на эстраде, в городской библиотеке и даже в акватории Волги. Всего в программе праздника было порядка 30 различных спортивных, культурных, музыкальных и торжественных мероприятий.

Открытие праздника состоялось в 12 часов на центральной площади города с праздничного молебна, который провел Благочинный конаковского округа протоиерей Валерий ИЛЬИН. Ему сослужили настоятель Ильинского прихода протоиерей Виктор ГУРОВ и настоятель храма 40 Севастийских мучеников протоиерей Олег ШЕРЫШЕВ. Благочинный благословил город и его жителей на процветание, развитие и созидание.

А затем на сцену вышли представители власти. От губернатора Тверской области поздравление зачитал исполняющий обязанности регионального министра транспорта Дмитрий НАСИБУЛЛИН. Он вручил городским властям приветственный адрес от губернатора. С теплыми словами к горожанам обратились глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна ПИСАРЕНКО. Затем всех поздравили временно исполняющий обязанности главы города Максим ЛИ и председатель Совета депутатов города Дмитрий КОЗЫРЕВ. В этот праздник город Конаково отметил свой 82-й год рождения.

Церемония открытия завершилась символическим салютом из воздушных шариков, выпущенных руками детей, а затем начался праздничный концерт с участием творческих коллективов города и района.



Праздник, которого так долго ждали, состоялся, и он оказался на редкость неплох. Разнообразие мероприятий радовало, а главное - не подвела погода. И мы вкратце, что называется, «галопом по европам», попробуем набросать разноцветную палитру прошедшего Дня города и района.



Экстрим-атака и бородатые байкеры

Достойной составляющей частью спортивных активностей стал экстрим-фестиваль. В этом году организаторы праздника решили возродить забытый фестиваль экстремальных видов спорта «Атака», который проходил раньше с 2006 по 2009 год, когда в городе существовал скейт-парк. После его ликвидации из-за строительства футбольного стадиона проведение мероприятий прервалось, однако через 10 лет после последнего фестиваля команде велодвижения «КНК» при поддержке администрации удалось с размахом возродить экстрим-фестиваль. Всего было две дисциплины соревнований: банни-хоп и ВМХ. Спортсмены приехали из разных городов: Дубна, Клин, Москва, Удомля. Но были и конаковские ребята, которые активно приняли участие в фестивале. Зрители с большим интересом наблюдали за соревнованиями банни-хоп, BMX, выступлением студии танцев «Fayans Dance Factory», триал-выступлением и искрометным файер-шоу. Кстати, перед этим на площади произошло еще одно яркое событие – сразу после открытия Дня города и района на площади построилась многочисленная мотоколонна. В эти выходные в загородном клубе «Долина иволга» проходил вежегоный байк-фестиваль «Козлопати», и бородатые и не очень байкеры решили обрадовать горожан зрелищным шоу. Было много желающих сфотографироваться на их сверкающих хромом и вороненым лаком железных конях. А дети – те вообще были в полном восторге! Как и девушки.

Лейся, музыка…



Музыкальная программа Дня города – это, пожалуй, та самая ткань, на которой и расцветает палитра событий. Музыкой было пропитано все, причем, самой разнообразной. Про концерт на открытии праздника мы уже упоминали. А после обеда детские творческие коллективы сменили конаковские рокеры. Традиционный концерт городского рок-клуба «Перекресток» не разочаровал: под открытым небом громко раздавались звуки гитары, барабанов и голоса местных рок-звёзд.

А на эстраде, что на берегу Волги, прошло выступление кавер-группы «Ночной экспресс» из Клина, и оно также не оставило равнодушными зрителей. Этот яркий музыкальный коллектив, состоящий только из профессиональных музыкантов, имеющих многолетний опыт работы на сцене, показал большой репертуар, отличный живой звук, настоящий концертный драйв, танцы и море позитива.

Большой праздничный концерт «Конаково - самый лучший город на Земле!» представили творческие работники и солисты ГДК им. Воровского, Дмитровогорского и Селиховского ДК. Он начался уже вечером, сразу после торжественной церемонии чествования лучших людей города и района. В очередной раз своими яркими и профессиональными выступлениями солисты и коллективы доказали, что Конаково и Конаковский район богат талантами. Зрители горячо поддерживали исполнителей, подпевали им и танцевали.

В заключение праздника состоялся долгожданный концерт профессиональных исполнителей, которые были представлены молодежной группой «Интонация» и легендарным ВИА «Ариэль» под управлением Валерия Ярушина. Ансамбль в прошлом году отметил полувековой юбилей, а сам Валерий 12 июня справил свой личный – семидесятилетие. И тот задор и драйв, с которыми они отыграли свои лучшие хиты 70-80-х годов, и реакция бабушек-зрительниц, которые вспомнили песни своей юности, а также и более молодых любителей настоящей живой музыки, показали – вокально-инструментальные ансамбли по-прежнему пользуются искренней любовью народа. Особенно приятен был тот факт, что на гитаре в «Ариэле» играл не кто-нибудь, а наш земляк конаковец Юрий Рыманов: человек-легенда, гитарист-виртуоз.

А под самый занавес профессионалов сменили музыканты конаковской кавер-рок-группы «Сердце». Ребята под руководством Павла Рябова показали настолько классное шоу, что многотысячная зрительская публика, как говорится, выпала в осадок. Группа планирует принять участие в юбилейном фестивале этого года «Нашествие», который в очередной раз пройдет на конаковской земле. И поэтому они выложились на все сто! Завершил праздник великолепный салют на фоне величавой Волги и темных облаков.

Нужно отметить слаженную работу всех оперативных служб: МЧС, ГИМС, ОМВД, скорой помощи, ОМОН. В результате никаких серьёзных инцидентов на празднике не произошло.

Славный город мастеров



С самого утра на центральной площади проходила выставка народного творчества студии прикладного искусства. По всей ее территории разместились палатки и столики народных умельцев, которые могли не только показать жителям своё творчество, но и продать свои изделия ручного труда. Чего тут только не было: палантины, шарфы и значки из войлока, резьба по дереву, изделия из глины, металла, фаянс, игрушки, сувениры и многие другие удивительные вещи, сделанные с любовью, искусством и теплотой рук.

О, спорт, ты прекрасен!



Конаковский район на протяжении многих лет держит лидерство по массовым видам спорта, поэтому, как всегда, в этот день проводилось много спортивных мероприятий: по футболу, пляжному волейболу, велоспорту, лёгкой атлетике, стритболу, «американке», настольному теннису и даже парусному спорту.

Спортивные состязания на центральной площади открыли самые маленькие участники на велосипедах. Под крики болельщиков, мам и пап дети разных возрастов соревновались в велосипедных гонках и беге на 100 метров на призы двух магазинов на проспекте Ленина: спортивного и «Палитра». Все, кто принимал участие в состязаниях, получили утешительные призы и мороженое, а победители – кубки, грамоты и денежные сертификаты от магазинов на покупку товаров.

Провели соревнования известные спортивные организаторы и руководители отделов городской и районной администрации по части физкультуры и спорта Сергей Никишин и Александра Федотова. Этот день был приурочен к Международному олимпийскому дню. Ежегодно Олимпийский день включается в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий. В этом году 27 июня Олимпийский день будет проводиться уже в 30-й раз.

Наши соревнования трудно сравнить с Олимпийскими, но всё же, сотни участников соревновались в семи видах спортивных дисциплин. На стадионе «Колизей» с раннего утра проходили соревнования любителей футбола. Прошли игры среди юношеских команд из Конакова, Спас-Заулка, Завидова и Дубны. На проходившем там же первенстве области по футболу сразились команды Конакова и Удомли. Также прошли соревнования по футболу - «американка» 5х5. В перерыве соревнований были различные весёлые конкурсы: футбольный страйк, меткий футболист, футбольный жонглёр.

Весело было и на спортивной площадке набережной Волги: там массово проводились соревнования по пляжному волейболу среди юношей и девушек, мужчин и женщин, а также миксты (смешанные команды). Не обошлось и без традиционных соревнований по настольному теннису среди юношей и девушек. В акватории реки Волги красиво гоняли наперегонки парусники конаковской секции парусного спорта ДЮСШ «Олимп». Очень зрелищно выступила группа девушек из местной секции на батутах по джампингу.

Лучшие из лучших



По уже давно сложившейся традиции кульминацией праздника стало чествование и награждение молодожёнов, золотых и серебряных супружеских пар, выпускников-медалистов, лучших работников предприятий и активных общественников города и района. За значительный вклад в жизнь нашего города Почетной грамотой губернатора Тверской области были награждены генеральный директор Конаковского завода стальных конструкций Александр Павлович Шинкаренко и президент холдинговой компании «Эко-Тепло» Юрий Ефимович Шеляпин.

Грамотой главы города наградили самых активных членов совета ветеранов «Родина»: Людмилу Ефимовну Иванову, Елену Александровну Гущину, Нину Андреевну Багину, Людмилу Михайловну Клочкову, членов КРО ТОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Василия Федоровича Колотвина, Надежду Михайловну Жукову, Константина Алексеевича Морозова, Ярослава Захарова, ветеранов Кольского филиала: Лидию Андреевну Сотникову, Зою Дмитриевну Кобзареву, Екатерину Васильевну Высоколенко, жителей города Валерия Александровича Иванова и Валентину Алексеевну Щаблинину. В этом году звание «Почётный гражданин города», а также удостоверение, знак и почётную ленту вручили балетмейстеру ГДК им Воровского Надежде Викторовне Халатовой, воспитавшей сотни дарований.

По традиции 18 выпускников школ г. Конаково, которые претендуют на аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», получили грамоты и подарки, награды из рук городских и районных властей получили три пары молодожёнов, которые в этот день заключили брак, а также пары, прожившие вместе до «серебряного» и «золотого» юбилея. Так, полвека в браке вместе прожили конаковцы Дмитрий Васильевич и Татьяна Алексеевна Крыжановские. Им рукоплескал весь город!

От Корчевы до Конакова,

или «ЛитКафе» и «Книжный бомонд»



Не были забыты и любители искусства и литературы. Работники городской центральной библиотеки на ул. Свободы организовали массу интересных мероприятий. Для детей - «Ваша остановка, книголюбы». В начале мероприятий для взрослых читателей директор городской библиотеки Наталья Ковалевская поприветствовала всех и рассказала о традиции проводить в День города встречи с интересными людьми нашего города: писателями, поэтами, художниками, а также презентацию новых книжных поступлений под названием «Книжный бомонд». Праздник начался с презентации выставки картин художников Зои Казановой и Ларисы Раевской. А для любителей истории была проведена литературно-туристическая видеоэкскурсия с участием краеведа Ирины Топуновой, которая называлась «От Корчевы до Конакова».

В воздухе - Максим Сотников!

В воздушном шоу приняли участие воздушные асы Федерации вертолётного спорта России. Недавно они очень эффектно выступили на фестивале сыра в Конакове, где запомнились зрителям торжественным пролётом с флагами России и г. Конаково. В этот раз они пролетели, едва не касаясь верхушек высоких сосен на берегу Волги также с флагами, а потом один из вертолетов еще и выпустил разноцветный дымный «хвост». Винтокрылые машины вели мастера вертолётного шоу Максим Сотников, первый вице-президент Федерации вертолетного спорта России, семикратный абсолютный чемпион Европы вертолетных соревнований, абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту, четырехкратный чемпион России по вертолетному спорту, и Николай Родионов, заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира по вертолетному спорту, судья международной категории.

Краткая справка об асах: Максим Анатольевич Сотников имеет 3500 часов налета на вертолете. По образованию физик-ядерщик, кандидат наук, окончил МГУ. В 2010 году был признан лучшим пилотом-спортсменом года. В 2017 году вместе с женой и друзьями в позапрошлом году совершил кругосветное путешествие на вертолете, где в сложных метеоусловиях установил мировой рекорд скорости на отдельном участке маршрута. Николай Сергеевич Родионов с 1986 года состоит в команде СССР, а затем и России по вертолетному спорту. Налет на вертолете – 8500 часов.



Людмила КИКАЛО,

Максим МАЛАХОВ.

Фото авторов.