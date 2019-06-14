МОКШИНО И ЗАВИДОВО ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

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Отмечать День сельского поселения «Завидово» уже давно стало доброй традицией. Не стал исключением и этот год, 15 июня с утра на центральных площадях с. Завидово и д. Мокшино начали свою работу детские аттракционы и торговые ряды.
На праздничных сценах яркие зарисовки сменяли друг друга: театрализованные-интерактивные программы для детей, поэтический марафон, показательные выступления спортсменов, парад велосипедов и многое другое, что подарило зрителям отличное настроение. А для любителей спорта прошли спортивные состязания по футболу, волейболу и настольному теннису.
На торжественной части праздника чествовали жителей поселения, им вручались благодарности от главы Конаковского района и глав сельского поселения «Завидово», а также памятные подарки и цветы.
Вечером праздник продолжился музыкальной программой группы «Дежа Вю» и дискотекой под открытым небом на площади. Впечатления у тех, кто принимал участие в праздничных мероприятиях, остались самые хорошие.
Завершением торжества был зрелищный фейерверк, который стал очень красочной финальной точкой в дне рождения нашего любимого сельского поселения «Завидово».
Хочется поблагодарить работников администрации и культуры, все творческие коллективы - за отличную подготовку и организацию праздничного мероприятия, всех артистов - за задор и качественные выступления, а всех пришедших на праздник – за активное участие и хорошее настроение!
Татьяна ВЕРЕСОВА.