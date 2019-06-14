МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕРИЛ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА



17 июня глава Конаковского района Олег Лобановский с заместителем главы администрации Конаковского района Аггюль Бородиной и заместителем начальника управления образования Светланой Клюшановой в ходе объезда продолжил контроль за работой детских лагерей на базе образовательных учреждений Конаковского района с целью проверки организации досуга, отдыха и оздоровления детей. При образовательных учреждениях Конаковского района открыто 33 муниципальных лагеря с дневным пребыванием, где отдохнут и наберутся сил порядка 3000 конаковских детей. Стоимость одного дня пребывания в летнем лагере составляет 162,75 рубля. На финансирование летней кампании бюджетом Конаковского района предусмотрено 5 миллионов 117 тысяч рублей.

Первой точкой маршрута главы района стал лагерь, открытый при МБОУ СОШ деревни Вахонино. Здесь организованы профильные отряды: по безопасному участию в дорожном движении (ЮИД), военно-патриотическому воспитанию и экологии. Главе показали все помещения лагеря, спортплощадки, рассказали, как проходят дни у ребят. Также глава района посмотрел, как организован оздоровительный и воспитательный процесс. В школе дети собираются к 8.30 и расходятся только в 17.30. Целый день с ними занимаются в кружках и на свежем воздухе, если позволяет погода. Глава района стал участником занятия по определению физико-химического состава родниковой и водопроводной воды, который проводили участники экологического кружка. Методика определения разработана кандидатом биологических наук Еленой Веселовской. Данные исследования будут использованы в презентации и подготовке к научной конференции. Воспитанники лагеря рассказали, что скучать им некогда, весь день расписан буквально по минутам, кормят их очень вкусно.

Следующий лагерь, который посетил Олег Лобановский, находится в селе Завидово. В этом лагере отряды имеют краеведческую и туристкую направленность. Кроме игр и прогулок во дворе, разнообразных экскурсий и интересных занятий, дети здесь тренируются в спортивных секциях, для них созданы все необходимые условия: есть скалодром, в спортивном зале с помощью специального снаряжения ребята отрабатывают навыки горного туризма.

Глава убедился, что организацией отдыха в летнем лагере все довольны. Он оценил условия, в которых отдыхают дети, обратив особое внимание на безопасность. Впрочем, качественное наполнение летнего детского отдыха не менее важно, чем безопасность отдыхающих. В летний период подрастающее поколение Конаковского района ждут спартакиады, форумы и другие мероприятия, которые позволят провести летние каникулы активно, интересно и с пользой.

Подводя итоги объезда, глава района отметил профессионализм педагогов, отвечающих за организацию работы лагерей, и пожелал детям хорошего продолжения лета с пользой здоровья.



НАГРАДА ГУБЕРНАТОРА



Тренер-преподаватель МБУ «ДЮСШ единоборств» Конаковского района Александра Федотова награждена Благодарностью губернатора Тверской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие Тверской области.

Александра Валерьевна с 1988 года работает тренером-преподавателем по самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Под ее руководством воспитано более 500 спортсменов массовых разрядов, в их числе мастера спорта России по самбо и джиу-джитсу, мастер спорта международного класса, победители и призеры чемпионатов и первенств России, мира и Европы. Многие воспитанники, пойдя по стопам своего учителя, получили высшее образование и работают в спортивной школе. А.В.Федотова, участвуя в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший детский тренер страны», стала победителем в номинации «Тренер чемпиона», приняла участие в региональном конкурсе «Женщина года» и выиграла в номинации «Наставник». Александра Валерьевна награждена ведомственным нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» Министерства Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму, имеет многочисленные профильные награды.



В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ

ЛЕТЧИКА, ПОГИБШЕГО 77 ЛЕТ НАЗАД



В ходе поисковой операции жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области и поисковики из отрядов «Звезда» и «Подвиг» в районе деревни Глинники обнаружили и подняли на поверхность истребитель МИГ-3 с останками пилота. Личность летчика и обстоятельства его гибели установлены. Это командир звена лейтенант Федор Иванович Скворцов, 1913 года рождения, 1 июня 1942 года вылетел на перехват вражеского разведчика, и в неравном бою его самолет был подбит. Федор Иванович погиб.

Захоронение останков героя пройдет 22 июня, в 10 часов, на центральной площади села Юрьево-Девичье Конаковского района. В траурной церемонии примут участие руководство Тверской области и Конаковского района, ветераны войны, представители общественных организаций, депутаты, курсанты Военной академии Воздушно-Космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и Тверского суворовского военного училища, жители поселения.



НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые жители Конаковского района!

Здоровье – это бесценный дар, но от самого человека зависит, сохранится наше здоровье, умножится или растратится. К сожалению, многие люди обычно идут в поликлинику, когда что-то заболит, но ведь болезнь лучше предупредить, чем потом ее лечить. Тем более что ситуация со здоровьем у большинства населения действительно оставляет желать лучшего. Согласно данным статистики, население Конаковского района ежегодно убывает. Если в 2017 году естественная убыль населения была 636 человек, то в 2018-м - уже 751 человек. Основные причины преждевременной смертности - сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, в этот печальный список входят хроническая патология органов дыхания и сахарный диабет. При таком подходе может наступить момент, когда на карте России не будет населенного пункта с названием Конаковский район.

Уважаемые жители Конаковского района, найдите время для своего здоровья, пройдите диспансеризацию. Обследование не займет у вас много времени и абсолютно бесплатно. Будьте внимательны и заботливы к себе и своим близким, не будьте равнодушны к своему здоровью.

ПОСЕЛОК КОЗЛОВО ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



Праздничное мероприятие, посвященное образованию поселка Козлово, состоялось 15 июня. Народные гулянья были организованы на площадке Фланденского пруда, где собралось много народа – на торжество шли целыми семьями.

Для жителей поселка была организована ярмарка, для самых маленьких – игровая площадка, работали аттракционы. Торжественную часть мероприятия открыла глава муниципального образования Ольга Фирсова. Ольга Валентиновна поздравила жителей и гостей поселка с праздником, пожелала всем хорошего настроения, процветания и благополучия: «День рождения – это праздник тех, чьим трудом создавался наш поселок, и тех, кому еще предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины». С самыми тёплыми словами поздравлений обратился к участникам праздника помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. Видади Сулейманович вручил именинникам в лице главы поселения Ольги Фирсовой и председателя Совета депутатов городского поселения поселок Козлово Светланы Осиповой от районной администрации букет цветов и зачитал приветственный адрес с добрыми пожеланиями от имени главы Конаковского района Олега Лобановского и председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрия Щурина.

Торжественная часть продолжилась выступлением спортсменов секции дзюдо, занимающихся под руководством руководителя Николая Пурахина. Со сцены вновь звучали поздравления поселян с праздником, затем наступило время вручения медалей, званий, грамот, благодарностей и подарков - на Дне поселения по традиции чествовали жителей, которыми гордятся.

Администрацией городского поселения поселок Козлово были награждены долгожители, которые отметили свое 90-летие, семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет, семьи, в которых появились новорожденные. В день празднования городского поселения поселок Козлово были отмечены лучшие работники предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселка, меценаты, внесшие немалый вклад в его социально-экономическое развитие. Самые благоустроенные домовладения поселения получили памятные таблички и подарки. Среди награжденных было немало детей - победителей различных конкурсов, фестивалей соревнований. Награждение оказалось долгим, ведь в наградных списках было более пятидесяти фамилий. На празднике было много музыки, песен. Для сельчан с популярными песнями выступали солисты Владимир Кукушин и Элина Лахтина.

После торжественной части День поселения продолжился танцевальной программой. Праздник души и хорошего настроения запомнится жителям надолго.

Подготовила Ирина Третьякова