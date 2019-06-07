В Тверской области пройдет традиционный слет молодых поэтов «Зеленый листок»

В Тверской области c 19 по 21 июля пройдёт III Всероссийский слёт молодых поэтов «Зеленый листок». Его участниками станут авторы из разных регионов России, победители и призеры одноименного поэтического конкурса, который был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева.

III Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок» прошёл в Верхневолжье в марте текущего года. Церемония награждения победителей состоялась в «Доме поэзии Андрея Дементьева».

«Андрей Дмитриевич создал в городе Твери единственный в нашей стране Дом поэзии. Надеюсь, что это место станет родным домом для юных дарований во всей страны», - сказал на церемонии награждения Губернатор Игорь Руденя.

Подать заявку на участие в слете «Зелёный листок» молодые поэты могут до 7 июля включительно по адресу электронной почты dom.poezii@mail.ru с пометкой «Для слета». Положение и форма заявки размещены на официальной странице слета https://vk.com/zeleniilistok . Подробности по телефонам (4822) 77-78-37, 77-78-38.

Конкурс «Зеленый листок» в этом году объединил опытных и молодых поэтов из 83 городов России, а также из Беларуси, Украины и Донецкой Народной Республики Всего в оргкомитет поступило около 400 заявок, в финал вышли 60 авторов.

Андрей Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

Поэт ушел из жизни 26 июня 2018 года. 2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в прошлом году свое 5-летие.