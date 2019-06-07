Владимир Путин о ФАПах: «Они нужны, их нужно поддерживать»

Вопрос нехватки медицинских кадров и развития сети фельдшерско-акушерских пунктов был поднят в ходе «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Отвечая на вопрос о дефиците кадров, глава государства отметил, что необходимо повышать уровень зарплаты.

«В целом по стране они растут у врачей – на 5%. Но есть регионы, где нужно решать эту проблему, нужно выравнивать», – сказал президент.

Владимир Путин также отметил важность дальнейшего развития сети фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы говорим про ФАПы. Они важны, их нужно поддерживать. Планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся. Развивается мобильная медицинская помощь, количество мобильных бригад в ближайшие годы возрастет. Нужно развивать систему докторов в фельдшеров на селе – для этого «земским докторам» сейчас выплачивают около 1 млн рублей», – отметил глава государства.

В Тверской области вопросы развития здравоохранения обсуждались 13 июня на встрече губернатора Игоря Рудени с главными врачами учреждений здравоохранения региона.

«В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» у нас есть возможность системно решить основные задачи на уровне региона. Национальными проектами установлены показатели по увеличению продолжительности жизни, развитию диспансеризации, росту числа граждан, ведущих здоровый образ жизни», – сказал Игорь Руденя.

При этом глава региона подчеркнул, что одна из ключевых задач – обеспечение медицинских учреждений кадрами. Сегодня в Верхневолжье работа ведётся по нескольким направлениям. Это выплаты для работников, переезжающих в сельскую местность, небольшие города и посёлки: 1 млн рублей врачам, 500 тыс. рублей фельдшерам, 300 тыс. рублей работникам со средним медицинским образованием. В 2017-2018 годах ими воспользовались 33 врача, 37 фельдшеров и работников со средним медицинским образованием. В 2019-м запланированы выплаты для 32 специалистов. Кроме того, выделено более 153 млн рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.

Развивается целевое обучение в Тверском государственном медицинском университете. В прошлом учебном году подготовлены 272 студента-целевика, в планах на следующий – 371 специалист. Также в 2018-м впервые стали получать выплаты обучающиеся по целевому направлению ординаторы – всего 47 человек. В следующем учебном году планируется увеличить их число более чем в 2 раза – до 102.

Повышение качества обслуживания в поликлинической сети, развитие материально-технической базы здравоохранения – эти меры нацелены на создание комфортных условий для пациентов больниц и поликлиник, включая самых маленьких жителей региона. В текущем году завершается строительство новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. Прошёл государственную экспертизу проект комплекса Детской областной клинической больницы на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

Ведется системная работа по капитальному ремонту и развитию медицинских организаций, закупается новое оборудование. В 2018 году отремонтировано 66 объектов, установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт, приобретено 6 мобильных медицинских комплексов. В 2019-м в плане ремонта – 64 объекта здравоохранения в рамках национальных проектов, закупка 144 единиц высокотехнологичного оборудования. Ремонтные работы проведут в Андреапольской, Бежецкой, Зубцовской, Максатихинской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ, ряде учреждений здравоохранения Твери.