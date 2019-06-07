Около 40 видов социальных выплат предусмотрено в Тверской области семьям с детьми, в том числе многодетным. Вопросы о поддержке молодых семей, многодетных родителей прозвучали на «Прямой линии» Президента Владимира Путина 20 июня.

Губернатор Игорь Руденя считает поддержку многодетных семей важным вкладом в решение задач демографической политики. В Тверской области постоянно совершенствуются меры поддержки многодетных родителей и семей с детьми.

В 2019 году введена новая мера, которая освобождает многодетные семьи Верхневолжья от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, введена по инициативе Губернатора. Это позволит усилить соцподдержку свыше 11,3 тысячи семей, где воспитывают более 37 тысяч детей.

С 2019 года в тверском регионе многодетных освободили от обязанности представлять справки о составе семьи при подаче документов на назначение и выплату ежемесячного пособия. Также в текущем году из регионального бюджета выделено 30 млн рублей на обеспечение жильем многодетных семей с невысоким доходом. Всего с 2009 по 2018 годы за счет областного бюджета была оказана поддержка 175 таким семьям.

С этого года в Тверской области молодым семьям, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. На реализацию новой меры поддержки в этом году заложено 10 млн рублей. Размер выплаты составляет 200 тыс. рублей.

Производятся ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Мера социальной поддержки введена с 1 января 2018 года по инициативе Президента Владимира Путина. Она предназначена для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. За 5 месяцев 2019 года выплату получили 3137 семей Тверской области, где появился первенец. На это было направлено свыше 158 млн рублей. Всего в этом году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

В Тверской области также продлена программа ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно. В 2019-м объём финансирования этого направления составит порядка 910 млн рублей. Предполагается, что получателями выплат станут более 6 тысяч семей.

За счет федерального бюджета также выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, из регионального бюджета получают пособия многодетные, опекунские, патронатные семьи.