Шесть туристических проектов реализуют в Тверской области при поддержке из регионального бюджета

В 2019 году почти 6 млн рублей будет направлено из областного бюджета муниципалитетам Тверской области на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Решение принято на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Средства распределены на конкурсной основе. Заявки поступили от 6 муниципальных образований. Среди получателей субсидии - Лесной район, где отремонтируют школьный краеведческий музей, на эти цели будет направлено 329 тыс. рублей. В Сандово создадут единый музейный комплекс, он объединит местный музей природы и музей пчелы. На реализацию проекта предусмотрено 2,8 млн рублей, из которых 1,8 млн рублей – средства областного бюджета, 1 млн рублей – местного. Более 300 тыс. рублей пойдёт на развитие ещё одного объекта туристического показа - зала 19 века дворян Кушелевых в Андреапольском районном краеведческом музее.

«Жители районов, которые трудятся в этих музеях – люди инициативные, у них есть огромное желание продвигать свои объекты. Это очень важные проекты, направленные на сохранение для будущих поколений местного колорита и культуры Тверской области. Необходимо развивать данную меру поддержки», - отметил на заседании Губернатор Игорь Руденя.

Финансирование в размере 2,2 млн рублей на реализацию проекта «Ганзейская галерея» предусмотрено Вышневолоцкому городскому округу. Проект подразумевает создание в здании Народной картинной галереи в посёлке Солнечный двух выставочных залов, где разместиться постоянная выставка работ художников «Городской пейзаж» и передвижные выставки художников русских Ганзейских городов. В формирование фондов галереи примут участие все четырнадцать городов Ганзейского союза, в том числе и Вышневолоцкий городской округ, который был включён в этот перечень в 2018 году.

На обустройство площадки в селе Козлово Спировского района для проведения событийных мероприятий по возрождению культуры, традиций и языка тверских карел направят 470 тыс. рублей. Общий объём финансирования проекта составит 741 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников. В рамках проекта предусматривается оборудование площадки для игры в карельский боулинг и детской зоны, приобретение деревянных домиков, строительство печи. Ежегодно в селе Козлово проходит фестиваль карельской культуры «Oma Randa» («Родная земля»). Мероприятие включено в событийный календарь Тверской области. Предполагается, что летом 2019 года фестиваль посетит порядка 5000 человек.

Для продвижения основных туристских брендов и маршрутов в столице Верхневолжья создадут центр туристской информации «Тверь». На эти цели направят 1 млн рублей, из них 650 тыс. рублей – средства областного бюджета, 350 тыс.рублей – местного.

Всего в 2019 году на развитие туристской инфраструктуры в Тверской области заложено 392 млн рублей, что в три раза больше чем в 2018 году. Ещё 66,8 млн рублей планируется направить на мероприятия по расширению спектра и повышению качества турпродукта Тверской области, 16,2 млн рублей – на продвижение туристских ресурсов.

В прошлом году тверской регион посетили 1,5 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. По итогам 2018-го Тверская область вошла в «Золотую двадцатку» Национального туристского рейтинга. В регионе было открыто 15 новых объектов туристического показа. Сейчас в Верхневолжье разработано 35 туристических маршрутов. В части развития транспортной и дорожной инфраструктуры было отремонтировано 126 км дорог по туристическим направлениям. В этом году предполагается отремонтировать 145 км дорог, ведущих к объектам туристического показа.

Пресс-служба Правительства Тверской области