В Тверской области дополнят перечень народных художественных промыслов

Производство строчевышитых изделий включат в список традиционных народных промыслов, развивающихся в Вышневолоцком городском округе. Вопрос вошел в повестку заседания областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Возрождать и развивать народные промыслы – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным.

«Поддержка традиционных народных ремесел связана с развитием туризма в регионе. Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На заседании областного Правительства рассмотрена инициатива о внесении изменений в закон «О народных художественных промыслах в Тверской области». Предлагается включить в список традиционных ремесел Вышневолоцкого городского округа производство строчевышитых изделий, которое исторически развивалось на вышневолоцкой земле.

Всего в Тверской области определено 8 территорий, где сохраняются традиции художественных промыслов. В Твери это создание строчевышитых изделий, художественное ручное кружево, роспись и резьба по дереву. В селе Ведное Рамешковского района – вышивка, Вышневолоцком городском округе – производство изделий из гутного стекла, в Калязине – кружевоплетение, роспись и резьба по дереву, в Конаково – производство фаянсовой посуды, в Лихославле – гончарное искусство. В Торопце сохраняются и продолжаются традиции вышивки местным речным жемчугом и бисером, в Торжке – золотной вышивки и другие направления.

Познакомиться с народными художественными промыслами Тверской области можно на выставке «Дары с Верхневолжских берегов», которая открылась в мае в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной в Твери. Впервые за последние 40 лет на выставке собрана масштабная экспозиция изделий народных промыслов региона. Экспозиция работает до 29 июня 2019 года.

Здесь представлены изделия предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области: ООО «Торжокские золотошвеи» (Торжок), ЗАО «Художественные промыслы» (Лихославль, Торжок), ООО «Тверские сувениры» (Тверь), ЗАО «Тверские узоры» (Тверь), ООО «Лучинушка» (Тверь), а также отдельных мастеров.

В экспозицию вошли работы мастериц знаменитого золотошвейного промысла, керамическая посуда и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьба и роспись по дереву и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области