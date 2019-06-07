В Тверской области увеличилось число спортсменов, включённых в состав сборных команд страны

На заседании Бюджетной комиссии, которое провёл Игорь Руденя, рассмотрен вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам и спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации.

«В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области планируется увеличить расходы на выплату ежемесячных стипендий на 1,3 млн рублей. С учётом предполагаемых изменений всего на эти цели в 2019 году будет направлено 9, 9 млн рублей.

Получателями ежемесячных выплат в текущем году станет 121 спортсмен, что на 14 человек больше чем годом ранее. Ежемесячные денежные выплаты для разных категорий составляют от 4,5 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

В Тверской области 32 спортсмена включены в основной состав сборных команд России по олимпийским видам спорта, по не олимпийским видам – 40 спортсменов, 11 человек входят в олимпийский резерв, ещё 38 – члены молодёжных сборных.

В Тверской области развитию спорта уделяется особое внимание.

13 июня Правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе.

Подписание документа дает старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».

Также в Верхневолжье принята Стратегия развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. Одно из основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных областных центрах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Кроме того предусмотрен комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение спортивного оборудования и инвентаря, ремонт спортивных залов при общеобразовательных школах.

В настоящее время доля жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 35,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился более чем на 13%. К 2024 году планируется повысить эту цифру до 42,45%. Акцент сделан на вовлечении в спорт разных возрастных групп – от 3 до 60 лет и старше.

Для решения этих задач продолжится практика проведения в регионе массовых спортивных мероприятий, соревнований всероссийского и международного уровня.

Пресс-служба Правительства Тверской области