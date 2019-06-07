Игорь Руденя: в Твери должна заработать современная система пассажирских перевозок

19 июня в Правительстве Тверской области состоялось совещание о развитии новой модели пассажирских перевозок на территории региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Работа ведется совместно с АО «Центральная ППК», администрацией города Твери. На первом этапе новая система будет внедрена на территории тверской агломерации – областной столицы и Калининского района.

«У населения очень высокий запрос относительно организации качественной и удобной системы пассажирских перевозок. Наша главная задача – повышение стандартов качества и безопасности в этом секторе. При этом общественный транспорт должен быть доступен для всех категорий граждан», – обозначил Игорь Руденя.

Участники совещания обсудили реализацию плана мероприятий по созданию новой системы перевозок, который включает, в том числе обеспечение необходимой нормативно-правовой базы.

Предполагается, что в полном объеме новая модель заработает в первом квартале 2020 года. В настоящее время в Тверской области создается единая государственная компания, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки.

Прорабатывается схема движения автобусов, всего планируется запустить порядка 65 маршрутов. В основном на линии выйдут автобусы большой и средней вместимости, оснащенные системами навигации, видеонаблюдения и диспетчеризации, автоматизированного подсчета пассажиропотока, тахографического контроля и другими современными решениями. Прорабатывается вопрос создания мобильного приложения, которое позволит пассажирам в режиме онлайн отслеживать интересующий маршрут.

В реновации транспортной системы Тверской области готова участвовать государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ВЭБ.РФ. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамах соглашения предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных автобусов и трамваев с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в Твери.

На совещании о новой модели пассажирских перевозок поднимались вопросы финансирования проекта, тарифной политики и организации оплаты проезда, развития транспортной инфраструктуры, обеспечения надзорной деятельности и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области