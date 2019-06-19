Кира Шихина: «При поддержке губернатора Игоря Рудени предусмотерна трехгодичная стратегия развития сети МФЦ в Тверской области»

Временно исполняющая обязанности директора ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Кира Шихина рассказала о планах развития организации.

«При поддержке губернатора Игоря Рудени и Правительства Тверской области предусмотрена трехгодичная стратегия развития сети МФЦ. В текущем году мы планируем открыть дополнительные офисы в торговых центрах «Этажи» и «Айсберг» в Твери. Переведем в специально приспособленные помещения наши филиалы в Вышнем Волочке и Оленино. В 2020-2021 годах будут открыты семь МФЦ в районах, где сегодня филиалы отсутствуют. Также будет проведен ремонт в зданиях действующих филиалов там, где это требуется», – сказала Кира Шихина.

Руководитель учреждения также отметила, что вопрос с укомплектованностью центров кадрами, в целом, решен. Сейчас на повестке дня – повышение квалификации специалистов.

Напомним, 19 июня губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах Президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. На территории Тверской области работает 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. На 50% в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество оказанных в МФЦ услуг. С целью создания комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе будут внедрены единые стандарта оформления МФЦ, предполагается благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, проведение ремонта в уже действующих филиалах, открытие новых офисов.

Для повышения компетенций сотрудников МФЦ в Тверской области будут созданы кустовые центры обучения. Первый появится на базе Андреапольского филиала.

Игорь Руденя поставил задачу до конца 2021 года завершить создание в Тверской области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.