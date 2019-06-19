Антон Стамплевский: «Игорь Руденя проводит большую работу по повышению доступности государственных и муниципальных услуг»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский отметил, что при развитии в регионе сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг необходимо обратить внимание на уровень квалификации сотрудников.

«Губернатор Игорь Руденя проводит большую работу по повышению доступности государственных и муниципальных услуг в регионе. Взят правильный курс на аккумулирование на базе МФЦ сервисов различных организаций, закрывающих свои офисы на территориях области», – сказал Антон Стамплевски й.

Бизнес-омубдсмен обратил внимание, что в текущем году жалоб предпринимателей на работу МФЦ к уполномоченному не поступало.

«Это говорит о том, что ситуация выравнивается. Но, с другой стороны, «тайные покупки» показывают, что есть направления, по которым работу надо совершенствовать», – отметил Антон Стамплевский.

В частности, он обратил внимание на необходимости повышения уровня компетенции сотрудников МФЦ, осуществляющих консультации по программах развития и мерах поддержки малого и среднего бизнеса, актуальных кредитных продуктах.

«Было бы полезным, если бы МФЦ активнее включился в этот процесс. При методологической поддержке Министерства экономического развития Тверской области нужно обучить людей. Это очень важно, потому что доступность, скорость и качество предоставления государственных и муниципальных услуг – это важный показатель инвестиционного рейтинга региона», – сказал Антон Стамплевский.

Напомним, 19 июня губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах Президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. На территории Тверской области работает 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. На 50% в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество оказанных в МФЦ услуг. С целью создания комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе будут внедрены единые стандарта оформления МФЦ, предполагается благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, проведение ремонта в уже действующих филиалах, открытие новых офисов. Для повышения компетенций сотрудников МФЦ в Тверской области будут созданы кустовые центры обучения.

Игорь Руденя поставил задачу до конца 2021 года завершить создание в Тверской области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.