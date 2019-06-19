Галина Лапушинская: «Нужны дополнительные окна МФЦ в спальных районах, что и будет сделано по поручению Игоря Рудени»

Заведующая кафедрой государственного управления Тверского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская считает, что развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – очень актуальная задача, от которой напрямую зависит качество жизни людей и уровень инвестиционной привлекательности тверского региона.

«Необходимо приблизить к людям возможность получения государственных услуг. Для этого нужны дополнительные территориальные окна, расположенные в удобных местах, в том числе, в спальных районах, торговых комплексах, что и будет сделано по поручению губернатора Игоря Рудени», – отметила Галина Лапушинская, отметив, что такой подход дал позитивные результаты в ряде других регионов.

По ее словам, также особое внимание требуется уделить повышению квалификации специалистов, работающих в МФЦ, обеспечить их необходимыми знаниями, алгоритмами консультирования граждан и бизнеса.

«Качество предоставления государственных услуг существенно влияет на инвестиционный рейтинг региона», – считает эксперт.

Напомним, 19 июня губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах Президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным и полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. На территории Тверской области работает 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. В 2019 - 2021 годах МФЦ будут открыты в Краснохолмском, Лесном, Молоковском, Пеновском, Фировском, Бельском и Сонковском районах. С учётом развития тверской агломерации сеть учреждений будет расширена в столице Верхневолжья. В этом году планируется открыть дополнительные МФЦ на 7 окон в Пролетарском районе и на 10 окон в Московском районе Твери, в следующем – в микрорайоне «Юность». Также на 2019-й запланирован переезд офисов МФЦ из неприспособленных зданий в новые помещения в Вышнем Волочке и Оленино. Также в ближайшие три года ремонт зданий, где располагаются многофункциональные центры, будет проведён в 19 муниципальных образованиях. Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития Тверской области проработать вопрос по созданию мобильных групп МФЦ для выездов к жителям отдалённых сельских территорий.

Губернатор поставил задачу до конца 2021 года завершить создание в Тверской области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.