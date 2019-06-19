Александр Клиновский поддержал поручение Игоря Рудени о создании мобильных групп сотрудников МФЦ

Заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский поддержал поручение губернатора Игоря Рудени Министерству экономического развития Тверской области проработать вопрос по созданию мобильных групп МФЦ для выездов к жителям отдалённых сельских территорий.

«Развивать сеть многофункциональных центров необходимо, это позволит сделать менее хлопотным для граждан оформление различных документов. Важно, чтобы государственные и муниципальные услуги были более доступными. Поэтому я поддерживаю губернатора Игоря Михайловича Руденю, который поручил проработать вопрос о мобильных группах сотрудников МФЦ. Не всегда найдется время, чтобы ездить из деревни в райцентр за теми или иными справками. А если такие мобильные группы по определенному графику будут приезжать в отдаленные населенные пункты, людям будет удобнее», – сказал депутат.

Напомним, 19 июня губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах Президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. На территории Тверской области работает 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. На 50% в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество оказанных в МФЦ услуг. С целью создания комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе будут внедрены единые стандарта оформления МФЦ, предполагается благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, проведение ремонта в уже действующих филиалах, открытие новых офисов. Для повышения компетенций сотрудников МФЦ в Тверской области будут созданы кустовые центры обучения.

Игорь Руденя поставил задачу до конца 2021 года завершить создание в Тверской области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.