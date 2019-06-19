Николай Баранник: «Игорь Руденя учитывает мнение глав муниципальных образований при развитии сети МФЦ»

Глава Андреапольского района, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» Николай Баранник прокомментировал итоги заседания регионального правительства, на котором был рассмотрен вопрос о развитии сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Важность работы многофункциональных центров нельзя переоценить. Несколько лет назад я износил ботинки, чтобы добиться открытия филиала в Андреапольском районе. Теперь количество обращений граждан в администрацию сократилось на 70%, уменьшилось количество жалоб. МФЦ взял на себя значительную часть работы с документами, что ускорило процесс и упростило жизнь людям», – сказал Николай Баранник.

Глава Андреапольского района считает необходимым развитие мобильных групп, работа которых по четкому графику позволит повысить доступность государственных и муниципальных услуг в отдаленных населенных пунктах. Также Николай Баранник предложил продумать возможность предоставления на базе МФЦ ряда платных услуг, в том числе выездных, а также организовать на системной основе подготовку и повышение квалификации специалистов многофункциональных центров.

«Игорь Руденя учитывает мнение глав муниципальных образований при развитии сети МФЦ. Принятые на заседании правительства решения важны, в том числе, для жителей отдаленных сельских территорий», – отметил Николай Баранник.

Напомним, 19 июня губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили развитие в Верхневолжье сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

«В Тверской области были достигнуты основные показатели по развитию МФЦ, определённые в майских указах Президента. В то же время необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области. Требуется создать дополнительные филиалы. В Твери – в связи с высокой численностью жителей и с учётом наших планов по развитию тверской агломерации. В остальных муниципалитетах – с учётом сезонных изменений численности населения в летний период, включая туристический поток», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня предоставление услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований региона. На территории Тверской области работает 33 филиала и 91 территориально обособленное самостоятельное подразделение. На 50% в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество оказанных в МФЦ услуг. С целью создания комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе будут внедрены единые стандарта оформления МФЦ, предполагается благоустройство прилегающих к учреждениям территорий, проведение ремонта в уже действующих филиалах, открытие новых офисов.

Для повышения компетенций сотрудников МФЦ в Тверской области будут созданы кустовые центры обучения. Первый появится на базе Андреапольского филиала.

Игорь Руденя поставил задачу до конца 2021 года завершить создание в Тверской области единой, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.