В Тверской области проведут рекультивацию полигона на Бежецком шоссе

19 июня на Заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в государственную программу «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017-2020 годы. Они касаются отдельных постановлений регионального Правительства в сфере обращения с отходами.

«В Тверской области идет процесс создания генеральных планов поселений. При наличии таких документов мы сможем сформировать полноценную систему и градостроительной политики, и оборота твердых коммунальных отходов. Это уже более цивилизованная, открытая схема. В том числе направленная на борьбу с несанкционированными свалками», – прокомментировал Игорь Руденя эту тему журналистам по итогам заседания областного Правительства.

Почти 17 млн рублей дополнительно будет направлено на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию полигона на Бежецком шоссе. В настоящее время также разрабатывается документация на рекультивацию двух свалок в Нелидово и Кимрах. Общая сумма средств на проведение мероприятий в 2019 году составит более 30 млн рублей.

Кроме того, Министерству природных ресурсов и экологии региона окончательно переданы полномочия в сфере обращения с ТКО, включая проведение торгов на осуществление транспортировки коммунальных отходов, контроль за работой регионального оператора по обращению с ТКО.

С 1 января 2019 года в Тверской области внедряются новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО. В 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров. В настоящий момент в регион поставлена партия нового оборудования для обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Всего поступило 7 единиц спецтехники и 575 евроконтейнеров.

По мнению Игоря Рудени, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Тверская область вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.

В 2018 года в областную собственность перешло предприятие «Полигон», в настоящее время оформляется государственная собственность на все полигоны в регионе.

Единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. От платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи.

Территориальная схема обращения с отходами в Тверской области предполагает 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области