Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» выступили под открытым небом в Твери

18 июня в Твери состоялся Фестиваль искусств Юрия Башмета. На Театральной площади выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством главного дирижера, народного артиста России Юрия Башмета. Также участниками мероприятия стали актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова. На концерт приглашены все желающие – гости и жители города.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Тверская область является одним из центров музыкальной культуры в стране, ежегодно принимает всероссийские и международные фестивали, в том числе новой традицией стали летние музыкальные концерты под открытым небом в столице Верхневолжья.

«Тверь это город с историей. У вас невероятная, доброжелательная и благодарная публика. Есть ощущение, что тебя ждут», – отметил после выступления Юрий Башмет.

На концерте прозвучали произведения Э. Грига, П. Чайковского, В.А. Моцарта, Т. Такемицу, А. Шнитке, Э. Лолашвили, А. Пушкина в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Коллектив дебютировал в 1992 года на сцене Большого зала Московской консерватории и Парижского зала Pleyel. Создатель ансамбля – выдающийся музыкант Юрий Башмет – пригласил в его состав талантливую молодежь: выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории.

«Солисты Москвы» с успехом выступали в самых известных концертных залах мира – Карнеги-холл в Нью-Йорке, Берлинской филармонии, Musikverein в Вене, Сиднейском оперном театре, Большом зале Московской консерватории и других площадках. Ансамбль участвует в престижных российских и зарубежных концертных сериях и форумах.

В репертуаре «Солистов Москвы» – свыше 300 шедевров мировой классики и других произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. С коллективом выступали С. Рихтер, М. Ростропович, Н. Гутман, А. Нетребко, О. Бородина, Дж. Норман, Е. Бронфман и многие другие прославленные солисты. Ансамбль дважды номинировался на премию Grammy. В 2008 году был удостоен этой престижной награды в номинации «Лучшее выступление в составе малого ансамбля».

В рамках Фестиваля искусств в Твери Юрий Башмет также провел мастер-класс для учащихся детских школ искусств региона. Кроме того, состоялся круглый стол, где Юрий Башмет и молодые дарования Тверской области обсудили вопросы поддержки талантливой молодежи, продвижения юношеских симфонических оркестров.

Юрий Башмет выразил желание открыть в Твери академию для обучения молодых дарований. Планируется, что уже в следующем году новое учреждение откроет свои двери.

В 2018 году Юрий Башмет выступал на Театральной площади Твери вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». В столицу Верхневолжья дирижер прилетел сразу после участия в торжественном открытии Чемпионата мира по футболу, которое состоялось в Москве на стадионе «Лужники». Ранее, в мае, под открытым небом состоялся концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

В этом году Тверь стала первым городом, где состоялся концерт в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля. 28 апреля на площадке академического театра драмы выступил коллектив Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством художественного руководителя, знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева.

Пресс-служба Правительства Тверской области