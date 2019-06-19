Государственное хозяйство «Селигер» в Тверской области станет центром для разведения основных охотничьих видов животных в Центральном федеральном округе

18 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в совещании по вопросу повышения эффективности деятельности государственных опытных охотничьих хозяйств, которое провел Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В системе охототрасли России действуют 8 Государственных опытных охотничьих хозяйств. Одно из них – «Селигер», расположенное в Тверской области, станет пилотной площадкой для отработки новых подходов в развитии подобных территорий.

Директор хозяйства Александр Протасов проинформировал участников совещания об основных результатах деятельности учреждения. Особо отмечена работа по апробации методик учетов численности животных.

По мнению Игоря Рудени, у Тверской области большой потенциал для развития охотничьего туризма. Губернатор отметил, что Правительство региона готово оказывать поддержку в реализации пилотного проекта, так как это даст импульс развитию целой отрасли, созданию новых рабочих мест.

Участники совещания выразили уверенность, что многолетний опыт позволит стать хозяйству «Селигер» крупным центром для разведения и расселения основных охотничьих видов животных в Центральном федеральном округе.

Для определения механизма повышения эффективности Государственного опытного охотничьего хозяйства «Селигер» и реализации туристического потенциала отрасли в регионе будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Минприроды России, Росприроднадзора и Правительства Тверской области.

Этой же рабочей группе предстоит проанализировать ресурсы, возможности развития и внедрения оптимальных моделей во всех 8 государственных охотхозяйствах федерального подчинения.

Пресс-служба Правительства Тверской области