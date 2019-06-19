В Тверскую область на творческий конкурс приедут 96 любительских коллективов из Центрального и Северо-Западного федеральных округов

С 27 по 30 июня в Твери пройдёт II зональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Он объединит более 1400 человек в возрасте от 14 лет. Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Культура».

В фестивале примут участие 96 коллективов из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Тверской регион представят ансамбль русских народных инструментов «Калинка» (г. Кимры), ансамбль народного танца «Каблучок» (г. Тверь), народный ансамбль русской народной и казачьей песни «Русь» ( г. Конаково), фольклорный ансамбль «Межа» (г. Тверь).

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Каждый должен иметь возможность найти применение своим способностям здесь, на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках фестиваля-конкурса пройдут мастер-классы от членов жюри, форсайт-сессия «Народная культура. Традиции и инновации», презентация объектов нематериального культурного наследия Верхневолжья, выставка мастеров-любителей декоративно - прикладного искусства Тверской области, флеш-моб «Поддержи традиции!», концерты коллективов-участников. Также будет организована интернет-трансляция конкурсных просмотров фестиваля.

Конкурс пройдёт по четырём номинация: «коллективы народной музыки», «коллективы народного танца», «коллективы народной песни», «фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России».

Победители зонального этапа получат грантовую поддержку в размере 2 млн рублей и будут рекомендованы к участию в заключительном этапе фестиваля –конкурса в Москве.

Площадками фестиваля станут Музейно-выставочный центр имени Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества, областной Дворец культуры «Пролетарка», Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, Тверской академический театр драмы.

Учредители и организаторы фестиваля: Правительство РФ, Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Правительство Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Подробная информация о зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов размещена на сайте Тверского областного Дома народного творчества www.odnt-tver.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области