Победителей конкурса «Пишем о театре!» наградят путевками в «Артек»





В Тверской области в рамках Всероссийского культурно-социального проекта «Театр-дети», приуроченного к Году театра, проходит региональный этап детского конкурса рисунков и сочинений «Пишем о театре!».

Проект «Театр-дети» реализуется при участии Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ, а также ведущих театральных вузов страны – ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Театрального института им. Щукина, РГИСИ, Высшего театрального училища (института) им. Щепкина.

Его цель – познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов.

До 1 июля продлится сбор заявок на конкурс сочинений «Пишем о театре!» для ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Участникам предлагается рассказать о своих впечатлениях о просмотренном спектакле из раздела «Театр-Дети» на портале годтеатра2019.рф (https://2019.culture.ru).

Приём заявок на конкурс рисунков, посвященных театру, для детей от 6 до 10 лет уже завершен. В ближайшее время жюри определит победителей регионального этапа. Работы оценивают известные художники Андрей Кулаков, Людмила Юга, Нелли Пятышева, Игорь Ульянов. На каждом региональном этапе конкурса выберут по одному победителю – они будут награждены путевками в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра.

2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации Указом Президента Владимира Путина. В числе основных задач – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области уделяется внимание развитию материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов – Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии – 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе реализуются проекты «Театр в глубинку» и «Доступный театр», который позволяет приобрести билеты все репертуарные спектакли по сниженной цене.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские коллективы России.



Пресс-служба Правительства Тверской области