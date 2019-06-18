Для школьников и студентов Тверской области и других регионов организованы экскурсии в лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

Школьники Тверской области и других регионов страны могут посетить полевой лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Серия бесплатных автобусных экскурсий проходит в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы».

«Важно, что в мероприятие активно участвуют представители подрастающего поколения, которые приобщаются к истории нашей Родины и патриотическим ценностям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В расположении экспедиции уже побывали студенты Тверского педагогического колледжа, Удомельского колледжа и Колледжа имени А. Н. Коняева, школьники из учебных заведений Москвы и Московской области, Твери, Ржева, Ржевского района, а также многодетные семьи. Всего запланировано проведение порядка 20 экскурсий.

В рамках экскурсии гостям рассказывают об истории Ржевской битвы, поисковой работе, жизни лагеря. Также дети посещают полевой музей, главными экспонатами которого являются военные артефакты, поднятые с полей сражений Великой Отечественной войны. Также на территории лагеря размещена экспозиция военной техники.

В прошлом году лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт» посетили более 900 школьников.

С 2019 года постоянный лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» работает вблизи будущего Ржевского мемориала Советскому солдату.

В этом году экспедиция стартовала 8 июня. Поисковые работы проходят на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов.

Поисковиками уже подняты останки 203 красноармейцев, прочитано 8 медальонов: рядовой Иван Лебедев, 1923 года рождения, Велижский район, Смоленская область; младший лейтенант 379 стрелковой дивизии Павел Оноприенко, 1913 года рождения, г. Ейск; рядовой Антон Новиков, 1907 года рождения, г.Конаково; рядовой Василий Крылов, 1904 года рождения, Владимирская область; старший сержант Ибрагим Мериазимов, 1915 года рождения, г. Москва; сержант Григорий Иванов,1919 года рождения, Саратовская область; рядовой Демьян Маклаков, 1911 года рождения, Татарская АССР; рядовой 379 стрелковой дивизии Сергей Шепелев, 1902 г.р., Курская область - в настоящий момент найдены родственники этого бойца.

Также в ходе экспедиции отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится до 21 июня. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси.

Организаторы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» – Правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество (РВИО). Вахта Памяти проходит при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

Всего за три года работы экспедиции в Тверской области в ней приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших красноармейцев. Установлены имена 82 защитников Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.