Ирина Тюрякова: «Игорь Руденя ставит амбициозные цели при реализации национальных проектов в Тверской области»

Председатель постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы, директор средней общеобразовательной школы № 4 города Твери Ирина Тюрякова считает, что постоянный контроль региональной власти за реализацией национальных проектов в муниципальных образованиях позволит достичь высоких результатов.

«Игорь Руденя ставит амбициозные цели при реализации национальных проектов в Тверской области. Достичь их будет непросто, но грамотный, четкий контроль на всех уровнях власти за каждым этапом позволит осуществить эти масштабные планы», – считает Ирина Тюрякова.

Напомним, 18 июня губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Главной темой стала реализация в регионах национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Самое главное сегодня – активно работать, вовремя формировать документы и отслеживать реализацию запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. В Тверской области это, в том числе, новые детские сады, школы, которые строятся в областном центре и других муниципальных образованиях. Также это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие», – прокомментировал Игорь Руденя итоги обсуждения вопроса.

На заседании Правительственной комиссии речь шла также о Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Для каждого субъекта определят перспективные экономические специализации, которые помогут раскрыть конкурентные преимущества регионов, а также стратегические направления развития транспортно-энергетической инфраструктуры. По мнению Игоря Рудени, реализация национальных проектов в сочетании с мероприятиями Стратегии пространственного развития даст серьезный, конструктивный эффект для Верхневолжья.

Накануне, 17 июня, в Тверской области работала группа контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия», которая проинспектировала реализацию в регионе национальных проектов по пяти направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура». Совместно с заместителями председателя регионального правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного собрания и Тверской городской думы группа контроля посетила порядка 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности. В целом федеральная группа положительно оценила реализацию национальных проектов в Тверской области.