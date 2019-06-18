В Тверской области начинается установка новых евроконтейнеров для сбора мусора

В ближайшие два дня в Тверской области начнётся установка новых евроконтейнеров для сбора мусора. В настоящий момент в регион поставлена партия нового оборудования для обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Всего поступило 7 единиц спецтехники и 575 евроконтейнеров.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

«Уверен в том, что сама система оборота с ТКО показывает уровень и качество развития общества, поэтому необходимо чётко и понятно сформировать эту систему», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 контейнеров евростандарта объёмом 1,1 куб. м.

Плановая замена контейнеров изначально будет производиться в Заволжском районе Твери, далее по мере поступления остального оборудования будут охвачены все районы областной столицы и ряд муниципальных образований Тверской области.

Евроконтейнеры оснащены специальными крышками, что не позволит разлетаться мусору, и полностью приспособлены под новые мусоровозы.

По мнению Игоря Рудени, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Тверская область вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.

В 2018 году в областную собственность перешло предприятие «Полигон», в настоящее время оформляется государственная собственность на все полигоны в регионе.

«Консолидация всех ресурсов и развитие этого направления в руках государственного предприятия даст возможность более чётко прогнозировать тарифы», - считает Игорь Руденя.

Территориальная схема обращения с отходами предполагает формирование в Тверской области 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

В настоящее время единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. От платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи. В этом году из регионального бюджета на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11345 семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области