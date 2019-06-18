Игорь Руденя принял участие в обсуждении реализации национальных проектов на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

18 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. В повестку вошли вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, поддержки социально-экономического развития моногородов.

Главной темой стала реализация в регионах национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«В 2019 году на национальные проекты регионам предусмотрено 593,8 млрд рублей. В 2020 году – 645,7 млрд рублей, в 2021-м – 655,9 млрд рублей. Важно отрегулировать бюджетные отношения таким образом, чтобы в максимально сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей», – сказал вице-премьер.

В Тверской области реализуются 12 национальных проектов, разработано 50 региональных проектов, заключены соглашения о реализации 39-ти. В 2019 году объем финансирования по всем направлениям составит 8,7 млрд рублей, в 2020-м – 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей. Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

«Самое главное сегодня – активно работать, вовремя формировать документы и отслеживать реализацию запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. В Тверской области это, в том числе новые детские сады, школы, которые строятся в областном центре и других муниципальных образованиях. Также это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие», – прокомментировал Игорь Руденя итоги обсуждения вопроса представителям СМИ.

На заседании Правительственной комиссии речь шла также о Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Для каждого субъекта определят перспективные экономические специализации, которые помогут раскрыть конкурентные преимущества регионов, а также стратегические направления развития транспортно-энергетической инфраструктуры. По мнению Игоря Рудени, реализация национальных проектов в сочетании с мероприятиями Стратегии пространственного развития даст серьезный, конструктивный эффект для Верхневолжья.

17 июня в Тверской области работала Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия», которая проинспектировала реализацию в регионе национальных проектов по пяти направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

Совместно с заместителями Председателя регионального Правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы Группа контроля посетили порядка 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности. В целом федеральная Группа положительно оценила реализацию национальных проектов в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области