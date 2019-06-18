Сергей Денисов: «Практическая реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» начинается достойно при поддержке губернатора Игоря Рудени»

Депутат Тверской городской Думы Сергей Денисов считает, что региональный проект «Спорт – норма жизни», разработанный в рамках реализации национального проекта «Демография», интегрирует усилия всей уровней власти и профессиональных работников физкультуры и спорта.

Накануне, 17 июня, депутат принял участие в работе Группы контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия», которая посетила Тверскую область с целью контроля реализации в регионе национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«Региональный проект «Спорт – норма жизни» объединяет усилия депутатов, исполнительной власти всех уровней, а также профессиональных работников физкультуры и спорта. Считаю, что сам документ получился актуальным и востребованным. Его практическая реализация начинается достойно и эффективно при поддержке губернатора Игоря Рудени, депутатского корпуса и властей на местах», – считает Сергей Денисов.

Напомним, 17 июня в Тверской области работала Группа контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия». Цель визита – контроль реализации национальных проектов в Тверской области.

«Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры», – считает губернатор Игорь Руденя.

В состав Группы вошли депутаты Государственной Думы РФ Ирина Роднина, Юрий Кобзев, Анна Кувычко, а также члены Совета Федерации Ирина Рукавишникова, Анатолий Широков, Дмитрий Шатохин, Геннадий Орденов, Алексей Дмитриенко, Татьяна Кусайко, Ирина Гехт.

В течение дня Группа контроля вместе с заместителями председателя регионального правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетили учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты социальной сферы, промышленные и спортивные площадки, которые вошли в национальные проекты в 2019 году.