На площадке Ржевского мемориала в Тверской области завершены свайные работы

На строительной площадке Ржевского мемориала Советскому солдату завершены свайные работы. Все запланированные по проекту 1030 свай заглублены в грунт. Их количество обусловлено особенностями проекта: ржевские земли заболоченные, а сложная конструкция основания памятника требует особенных мер укрепления.

Также выполнена бетонная подготовка ростверка - верхней части свайного фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов монумента.

«Проект должен быть завершен к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал Советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Сейчас на объекте производится устройство естественного основания дорожной сети, выполнена планировка под стоянку. Ранее на площадке был снят плодородный слой земли, впоследствии он будет использован для озеленения территории.

До конца июня планируется заливка монолита, подготовка базы и засыпка кургана, на котором будет установлен памятник Советскому солдату.

Бетонные работы вместе с отсыпкой 10-метрового восьмигранного холма, на котором и установят монумент, продлятся до октября. Затем на стройплощадке стартует монтаж каркаса и бронзовых элементов монумента.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей территории. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево.

В Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланировано масштабное благоустройство – ремонта дорог, придомовых территорий, зон отдыха. В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

На установку Ржевского мемориала собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru

С 2019 года вблизи будущего мемориала Советскому солдату работает постоянный лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году она стартовала в Ржевском районе 8 июня. Поисковые работы проходят на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов.

Поисковиками уже подняты останки 203 красноармейцев, прочитано 8 медальонов: рядовой Иван Лебедев, 1923 года рождения, Велижский район, Смоленская область; младший лейтенант 379 стрелковой дивизии Павел Оноприенко, 1913 года рождения, г. Ейск; рядовой Антон Новиков, 1907 года рождения, г.Конаково; рядовой Василий Крылов, 1904 года рождения, Владимирская область; старший сержант Ибрагим Мериазимов, 1915 года рождения, г. Москва; сержант Григорий Иванов,1919 года рождения, Саратовская область; рядовой Демьян Маклаков, 1911 года рождения, Татарская АССР; рядовой 379 стрелковой дивизии Сергей Шепелев, 1902 г.р., Курская область - в настоящий момент найдены родственники этого бойца.

Также в ходе экспедиции отрядом «Память 29-й армии» из Ржева в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики уже нашли архивные данные об экипаже.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится до 21 июня. Событие объединило более 550 человек из России, Казахстана и Беларуси.

Пресс-служба Правительства Тверской области