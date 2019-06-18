Предприятия Тверской области представили свою продукцию на выставке РосЭкспоКрым 2019

Товаропроизводители Тверской области представили свою продукцию на выставке «РoсЭкспоКрым 2019. Импортозамещение и конкурентоспособность». По итогам конкурсной программы тверские предприятия стали победителями в ряде номинаций.

Участие компаний Верхневолжья в выставке обеспечено Центром «Мой Бизнес», который создан в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году Центром «Мой Бизнес» организованы уже четыре бизнес-миссии: в Азербайджан, Иран, Армению и Германию.

В частности, по итогам проведения встреч и переговоров в ФРГ достигнуты договорённости о развитии проектов в медицинской и других отраслях региона.

«Формируется серьёзный тренд по комплексному развитию взаимовыгодных экономических связей между тверским регионом и предпринимателями ФРГ. Прирост по динамике торгового сотрудничества за 2019 год составил более 28 млн евро. Это хороший потенциал. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет он будет в разы увеличен», – отметил Игорь Руденя по итогам бизнес-миссии.

В рамках визита делегации Верхневолжья в Республику Крым в июне свою продукцию на выставке РoсЭкспоКрым 2019 представили шесть компаний: ТД «Волжский», ПК «Ратибор», «Мармеладная Сказка», «Славконд», ТД «Живая Еда», «Конаковские колбасы». По итогам конкурсной программы в номинации «Мясная продукция» победителями стали «Конаковские колбасы», в номинации «Кондитерские изделия» – «Мармеладная сказка».

Кроме того, проведены переговоры с местными торговыми сетями, в результате достигнуты договоренности о поставках тверской продукции на прилавки магазинов Республики Крым.

Предпринимателей Тверской области в ближайшие месяцы приглашают принять участие в презентационных мероприятиях в Китае, Беларуси, Чехии, Германии. Подробная информация об участии в бизнес-миссиях, а также мерах поддержки предпринимателей – на сайте http://mybusiness69.ru .

В 2018 году 38 тверских компаний представили свои товары и услуги на зарубежных рынках в Сербию, страны Бенилюкса, Узбекистан, Казахстан, Армению, Латвию. Заключено 28 контрактов между предприятиями Верхневлжья и иностранными партнёрами. Представители Тверской области также приняли участие в международных выставках: «БУДПРАГРЭС-2018» в Беларуси и «InternationalTechnicalFair ITF 2018» в Болгарии, по итогам которой тверское предприятие ООО «Элтех» удостоено золотой медали.