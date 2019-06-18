Никита Гусев: «Игорь Руденя уделяет поддержке бизнеса приоритетное внимание»

Генеральный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области Никита Гусев считает, что реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволит укрепить финансовую стабильность тверского бизнеса.

«Одно из направлений национального проекта – расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Наш фонд является одним из ключевых звеньев этой работы в тверском регионе. Губернатор Игорь Руденя, правительство региона уделяют поддержке бизнеса приоритетное внимание. В этом году за счет докапитализации фонда из областного бюджета более чем на 211 млн рублей мы сможем выдать большее количество льготных займов и предоставить больше поручительств по кредитам. По предварительной оценке, это позволит наполнить экономику тверского региона дополнительным финансированием в объеме 1,5 млрд рублей», – сказал Никита Гусев.

Напомним, 17 июня в Тверскую область совершила рабочую поездку Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия». Цель визита – контроль реализации национальных проектов в Тверской области.

В состав Группы вошли депутаты Государственной Думы РФ Ирина Роднина, Юрий Кобзев, Анна Кувычко, а также члены Совета Федерации Ирина Рукавишникова, Анатолий Широков, Дмитрий Шатохин, Геннадий Орденов, Алексей Дмитриенко, Татьяна Кусайко, Ирина Гехт.

Члены Группы проинспектировали в регионе реализацию национальных проектов по пяти направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура». Совместно с заместителями председателя регионального правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетили порядка 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности.

Эксперты высоко оценили работу Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, который члены Группы контроля посетили в ходе контроля за реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация в Тверской области национальных проектов – это возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Все рекомендации и предложения Группы контроля будут использованы в работе и учтены в дальнейших планах», - сказал губернатор Игорь Руденя.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.