Губернатор Игорь Руденя принимает участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

18 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое проводит заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

В повестку включены вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, поддержки социально-экономического развития моногородов, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года.

В настоящее время в Тверской области реализуются 12 национальных проектов и разработано 50 региональных национальных проектов. В 2019 году объем финансирования по всем направлениям составит 8,7 млрд рублей. В 2020 – 8,9 млрд рублей.

«Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Контролировать реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья будет проектный офис. Эта функция закреплена за Министерством экономического развития региона. Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей. В настоящее время в регионе заключены соглашения о реализации 39 региональных проектов.

В Тверской области расположено 7 моногородов: Кувшиново, Западная Двина, Удомельский городской округ, пос. Жарковский, Спирово, Великооктябрьский, Калашниково.

Правительством Тверской области ведется совместная работа с МОНОГОРОДА.РФ по поддержке моногородов. Это софинансирование расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований для выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах.

Пресс-служба Правительства Тверской области