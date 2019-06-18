17 июня Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области, на котором обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

Одна из тем, которая поднималась на совещании – обеспечение пожарной безопасности в лесах Верхневолжья, качественного мониторинга обстановки в лесах и на торфяных месторождениях.

На совещании также обсуждались ход весенних полевых работ на сельхозугодьях региона, установка в отдаленных населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов. Были рассмотрены обращения граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и другим.

Пресс-служба Правительства Тверской области