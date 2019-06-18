Ирина Роднина позитивно оценила реализацию проекта «Старшее поколение» в Тверской области

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина 17 июня посетила Тверскую область в составе Группы контроля Президиума генсовета партии «Единая Россия», проверявшей реализацию национальных проектов в Верхневолжье. По итогам инспекционной поездки депутат дала комментарий журналистам.

«Мы ознакомились, в основном, с реализацией проекта «Старшее поколение». Для нашей страны это проект, о котором во весь голос стали говорить со всем недавно. Над многим надо поработать. Хотелось бы отметить, что это в основном женский труд. Мы привыкли, что любой соцработник – это женщина. Конечно, здесь не хватает и мужчин», – отметила Ирина Роднина.

Реализацию в Тверской области национального проекта «Демография», одной из составных частей которого является проект «Старшее поколение», Ирина Роднина оценила позитивно.

«Очень интересно ведется работа. Много творческих моментов. Много внимания уделяется тем людям, которые хотят продолжать еще трудиться и получать дополнительные знания, образование, людям старшего поколения, которые продолжают творчески интересно жить», – сказала Ирина Роднина.

Депутат подчеркнула, что важно уделять внимание состоянию социальных объектов, поскольку многие здания были возведены еще в советское время.

Напомним, 17 июня в Верхневолжье совершила рабочую поездку Группа контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия». Цель визита – контроль реализации национальных проектов в Тверской области.

В состав Группы вошли депутаты Государственной Думы РФ Ирина Роднина, Юрий Кобзев, Анна Кувычко, а также члены Совета Федерации Ирина Рукавишникова, Анатолий Широков, Дмитрий Шатохин, Геннадий Орденов, Алексей Дмитриенко, Татьяна Кусайко, Ирина Гехт.

Члены Группы проинспектировали в регионе реализацию национальных проектов по пяти направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура». Совместно с заместителями председателя регионального правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетили порядка 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности.

По мнению губернатора Игоря Рудени, реализация в Тверской области национальных проектов – это возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Все рекомендации и предложения Группы контроля будут использованы в работе и учтены в дальнейших планах», - сказал губернатор Игорь Руденя.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.