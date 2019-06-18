Федеральная Группа контроля положительно оценила реализацию национальных проектов в Тверской области

Итоги визита в Верхневолжье Группы контроля Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия» были подведены в Правительстве Тверской области на встрече с Губернатором Игорем Руденей.

Члены Группы проинспектировали в регионе реализацию национальных проектов по пяти направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура». Совместно с заместителями Председателя регионального Правительства, представителями профильных министерств, депутатами Законодательного Собрания и Тверской городской думы посетили порядка 15 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, промышленности.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, реализация в Тверской области национальных проектов – это возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«Все рекомендации и предложения Группы контроля будут использованы в работе и учтены в дальнейших планах», - сказал Губернатор Игорь Руденя по итогам совещания.

Члены Группы контроля отметили положительный опыт региона по созданию детских высокотехнологичных площадок, в частности технопарка «Кванториум», который работает в Верхневолжье с прошлого года. Эксперты подчеркнули важность практики выездов «Кванториума» в районы региона, которые технопарк осуществляет на автомобиле, приобретенном для учреждения по поручению Губернатора Игоря Рудени.

До 2024 года в рамках национального проекта «Образование» в Тверской области планируется открыть 4 новых детских технопарка «Кванториум» и создать при них два мобильных технопарка. Открытие таких учреждений позволит увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием с 72,6% до 80%, охват детей с ограниченными возможностями здоровья — с 34% до 70%.

Также в рамках реализации национального проекта «Образование» Группа контроля посетила строительные площадки школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Твери и школы-детского сада на 560 ученических и 80 дошкольных мест в «Юности». Ввод учреждений в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

«Цель национальных проектов - улучшение благосостояния населения. Финансовые потоки, направляемые в регионы, должны стать тем или иным объектом. Наша задача посмотреть есть ли риски неисполнения того или иного мероприятия. Тверской регион работает над реализацией национальных проектов», - подвела итог член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Кроме того, партийцы подчеркнули правильность принятого в Тверской области решения не проводить оптимизацию социальных учреждений. В настоящий момент в рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Старшее поколение», включающий в себя диспансеризацию и иммунизацию жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

«Много внимания в регионе уделяется представителям старшего поколения, тем, кто ещё хочет трудиться и получать образование, создаются условия для таких людей, чтобы они продолжали творчески и интересно жить», - отметила депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина.

Высоко эксперты оценили также работу Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, который члены Группы контроля посетили в ходе контроля за реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2019 году на обеспечение льготного кредитования малого и среднего бизнеса Тверской области по линии Фонда содействия предпринимательству будет направлено свыше 211 млн рублей из регионального и федерального бюджетов, что позволит привлечь в экономику региона около 1,5 млрд рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта. По мнению главы региона, докапитализация Фонда позволит увеличить количество предоставляемых займов и поручительств для среднего и малого бизнеса.

Также на встрече был затронут ряд вопросов, касающихся реализации национального проекта «Здравоохранение» - обеспечение отрасли кадрами, закрепление на местах молодых специалистов, строительство ФАПов в районах области.

Игорь Руденя обратился к депутатам Государственной Думы РФ с предложением инициировать внесение изменений в законодательство, благодаря которым средства Дорожного фонда можно будет направлять на ремонт прилегающих к учреждениям здравоохранения дорог. В настоящий момент на эти цели деньги направляются из бюджетов медицинских организаций.

По части национального проекта «Культура» члены Группы посетили Тверскую академическую филармонию, музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной и детскую школу искусств № 1 им. М.П. Мусоргского, отметив оснащение учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы Группы – осуществлять выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и поддержку регионам в реализации нацпроектов.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области